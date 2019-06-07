當心保養品有毒！這6成份「超殘害肌膚」...購買前得先看標示



▲有些護膚商品可能對身體有害。（圖／翻攝自pixabay）

國際中心／綜合報導

女生化妝、保養商品相當多，從頭到腳都有對應的產品，但你知道裡頭的有些成分，可能傷害你的肌膚嗎？外國網站《Livestrong》指出，有6種成分對身體其實並不好，因此當你在添購產品時，記得看看後面的標示，如果有的話，建議多加考慮唷！

1.二苯甲酮（Oxybenzone）

注意商品：防曬乳、保濕乳液、唇彩。

二苯甲酮會干擾激素，根據《早安健康News》表示，其功用是擋住UVB跟UVA2， 是常見的化學性防曬成分。但二苯甲酮的侵略性較強，當肌膚吸收時，可能引起類似濕疹的過敏反應，或是光過敏。

2.鄰苯二甲酸酯（Phthalates）

注意商品：肥皂、洗髮乳、髮膠、指甲油和任何有香味的商品。

根據疾病控制和預防中心（CDC）表示，某些類型的鄰苯二甲酸鹽會影響實驗動物的生殖系統。研究人員也發現，美國民眾的尿液含有大量的鄰苯二甲酸酯代謝物，這可能也影響男性的生殖系統。

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▲睫毛膏內含的成分可能引起接觸性皮膚炎。（圖／達志示意圖）

3.石油蒸餾物（Petroleum Distillates）

注意商品：睫毛膏。

這些石油提取的成分可能引起接觸性皮膚炎，並且常被致癌雜質汙染，因為這些提煉物經常與汽車燃料、加熱油和化學原料同時生產。

4.甲醛（Formaldehyde）

注意商品：指甲油、睫毛膠、染髮劑、頭髮拉直劑。

甲醛被國際癌症研究機構（IARC）列為第1類致癌物。根據《泛科學》文章表示，0.5 ppm的甲醛會刺激眼睛與喉嚨，更高濃度可造成噁心、嘔吐、咳嗽、胸悶、氣喘甚至肺氣腫等症狀。



▲指甲油裡頭的甲醛，被國際癌症研究機構列為第1類致癌物。（圖／達志示意圖）

5.甲苯（Toluene）

注意商品：指甲油。

醫師陳崇賢曾接受《ETtoday健康雲》訪問表示，甲苯主要影響神經系統，高濃度則可能影響腎臟。低到中濃度的甲苯會導致疲憊、虛弱、喝醉酒狀態、記憶力降低、嘔吐、食慾降低和聽覺及顏色辨識度減少。若短時間內吸入高濃度的甲苯，可能感受到輕微頭痛、頭暈目眩及嗜睡。

6.香味

注意商品：所有產品。

化妝品使用的合成香料含有多達100種成分，包括破壞激素的鄰苯二甲酸酯、合成麝香和環氧乙烷。「香味」通常是一種化學混合物，含引發過敏反應和破壞激素的化學物質。如果標籤上沒有公開所有的香料成分，消費者便無從得知這些物質在香水中的含量。