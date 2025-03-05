女狂拉意外發現慢性腎臟病　北榮開創「洗肚子」新技術恢復快

▲一名女性嚴重腹瀉，結果檢查出慢性腎臟病。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

47歲的林小姐18歲時因嚴重腹瀉3天，就醫意外發現腎功能異常，確診為慢性腎臟病，最後面臨洗腎，而她也選擇俗稱「洗肚子」的腹膜透析治療，迄今透析4年，目前已經重返職場。

林小姐在確定慢性腎臟病後，憑藉著規律追蹤與飲食控制，成功將腎臟病的惡化延緩了近20年，然而，隨著時間推移，腎功能逐漸下降，在4年前仍要面臨無法逃避的洗腎。當時林小姐很抗拒洗腎，即便醫師早就提醒，她也一直不想聽，不過長期過度操勞的她，終於在一次嚴重頭暈、眼睛幾乎睜不開的情況下，前往急診，被醫師嚴肅告知「該洗了！」

由於林小姐還想要繼續工作，沒辦法接受一周三次、一次四小時的血液透析，最終選擇「腹膜透析」，至今治療已經4年，適應狀況良好。

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「腹膜透析」是利用人體肚子內的「腹膜」，在腹膜透析導管和透析液的幫助下，將尿毒素與多餘水分排出體外，以維持身體機能的正常運作，所以又被稱為「洗肚子」。

林小姐的主治醫師、北榮總內科部腎臟科黎思源醫師表示，腹膜透析治療前需進行腹膜透析植管手術，但是末期腎臟病病友往往沒有提早進行透析的準備，傳統腹腔鏡植管在手術後需等待2周，等傷口完全癒合沒有滲液後，才能開始灌夜治療；傳統經皮內科植管雖然術後只需等待1天，但因看不到腹腔內狀況，不適合曾經接受腹部手術或有腹部沾黏風險者。

▲病友林小姐。（圖／北榮提供，下同）

▲北榮開創腹膜透析新技術。

因此北榮腎臟科團隊兩年前創新研發改良式腹膜透析植管手術，一樣採用腹腔鏡，但使用的經腹腔鏡套組從3支減為1支，術式更簡化且傷口較小、復原快，腎友植管後隔天就能開始進行腹膜透析治療，累積至目前已有近200位腹膜透析腎友採用此創新的植管手術。

黎思源說，此創新術式幫助洗腎病友免於血液透析與腹膜透析「雙洗」之苦，且適用於所有洗腎病友、手術併發症少、早期感染與滲漏發生率低，有助達到穩定而有效的洗腎效果，相關研究成果優異，2023年發表於國際期刊《American Journal of Nephrology（美國腎臟學會期刊）》。