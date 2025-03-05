男臉紅、身體燥熱竟是「隱性高血壓」　醫：心血管疾病風險更高

▲醫師提醒，心悸可能是「隱性高血壓」的症狀。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

36歲的簡先生長期有「心悸」與「臉潮紅」的困擾，經常感覺有股熱氣從體內往上衝，心跳也會莫名飆到每分鐘130下，苦惱的四處求醫。經過檢查才發現，每當臉潮紅發作時，血壓高達150/100mmHg，確診為「隱性高血壓」。醫師示警，此種高血壓讓病人誤以為自己沒有高血壓而疏忽治療，長期下來，可能比一般高血壓更容易導致心血管疾病。

收治該病例的中國醫藥大學附設醫院心臟電生理科鍾偉信醫師指出，高血壓是國人所熟知的三高疾病之一，大多數病人診斷高血壓是藉由診間血壓計或是用居家血壓計測量，但與大多數高血壓相反，在亞洲族群中約有10~20%病人具有「隱性高血壓」 (Mask Hypertension) ，也就是病人在醫院量的血壓皆為正常，但卻在平時的生活中呈現高血壓的症狀。

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鍾偉信說，研究發現，隱性高血壓可能與情緒壓力、工作環境及交感神經過度活化有關，目前治療方式與一般高血壓相似，包括血管張力素抑制劑、鈣離子阻斷劑、乙型交感神經阻斷劑與利尿劑。

然而這些藥物對於年輕病人可能帶來副作用，且多數無法直接調節交感神經的活性。因此現今也有「腎動脈交感神經阻斷術」手術過程中，利用心導管微創技術將電燒導管放入腎動脈內，以射頻消融來降低交感神經活性，該手術也已獲美國食品藥物管理局（FDA）認證具有較少副作用。

至於該如何注意自己是否有隱性高血壓？ 鍾偉信指出，隱性高血壓病人常在醫院測得正常血壓，但日常生活中可能有「頻繁的頭暈、疲勞、心悸、臉潮紅」等症狀。建議可透過以下方式自我檢測：

1.使用居家血壓計：每天固定時間測量血壓，尤其是在壓力大、情緒波動時。

2.監測身體狀況：留意是否有不明原因的頭痛、心悸或胸悶，並記錄發作時間。

3.進行24小時血壓監測：可向醫師諮詢是否需要透過攜帶式血壓計記錄全天血壓變化。

4.定期健康檢查：即使在醫院血壓正常，也應定期回診，確保血壓穩定。



