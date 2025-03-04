益生菌「5吃法」錢恐白花了！　醫：菌都被殺死

▲補充益生菌有眉角，否則效果不佳錢恐白花了。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者李佳蓉／綜合報導

不少上班族因三餐外食、飲食不均衡，會靠著補充益生菌維持腸道健康，不過，你吃對了嗎？大腸直腸外科醫師鍾雲霓分享益生菌「5大NG吃法」恐白花錢了，像是配熱水吃、空腹吃及與抗生素一起服用等等。另外，她也強調，並非所有人都適合吃益生菌，若本身正在接受化療、有自體免疫疾病，或處於重症、疾病急性期者，都不建議服用。

鍾雲霓醫師在《早安健康》頻道中衛教益生菌的「5大禁忌吃法」，不是有吃就好：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.不要配熱水

熱水可能會殺死活性的益菌。

2.不要空腹吃

胃酸可能會徹底殺死這些有活性的菌。

3.配合蔬果吃

在蔬菜水果的滋養下，才能提供益生菌好的益菌質，這是益生菌的食物。

4.不要跟抗生素併服

一樣會殺死益生菌。

5.不要想到才吃

一定要規律服用益生菌才有效。

鍾雲霓透露，很多民眾把益生菌當作「軟便劑」，以為有吃就有通便效果。事實上，菌本來就要「養」，因為它是活性的生物，而養菌也有原則與方法，如果益菌質（蔬菜水果）吃得夠，益生菌會從腸道中自我篩選、自己就能長得很好。

鍾雲霓特別提到，並非人人都適合吃益生菌，若為正在接受化療，或本身有自體免疫疾病或自體免疫缺陷問題，如有潰瘍性大腸炎、紅斑性狼瘡者，益生菌這活菌可能在體內亂竄，進而引發敗血症，一定要當心。此外，早產兒、未開始吃副食品的嬰兒，或正處於重症、疾病急性期的人，對於乳糖、乳酸或牛奶過敏者都不能吃益生菌。