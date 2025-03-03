易胖體質必看！營養師教你「楊紫」四大瘦身秘訣

記者黃稜涵／綜合報導

陸劇《國色芳華》熱播後廣受好評，女主角楊紫不僅以精湛演技備受矚目，更以「資深吃貨」的形象深受粉絲喜愛。而身為易胖體質的她，對於瘦身有一套獨特方法，成功維持健康勻稱身形。營養師張語希特別整理出楊紫的「四大瘦身秘訣」，讓易胖體質的你，也能輕鬆跟上她的步伐，養成健康體態，展現自信美麗！

▲身為易胖體質的楊紫，對於瘦身有一套獨特方法。（圖／LINE TV提供）



1. 均衡飲食、遠離高熱量

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楊紫注重低脂、高蛋白的飲食習慣，並嚴格控制糖分與高熱量食物的攝取，以維持健康與理想體態。她堅持定時進食，避免暴飲暴食，認為良好的飲食規律是維持身材的關鍵。她特別推薦雞胸肉、魚類及各類綠色蔬菜，這些食材不僅營養豐富，還能提供身體所需的優質蛋白質與纖維，有助於促進代謝並增強飽足感。

2. 規律運動、強健體魄

每天進行有氧運動，並搭配重量訓練，不僅能幫助燃燒脂肪，還能增強肌肉力量，塑造更緊實健康的體態。楊紫常選擇跑步和跳繩等有助於燃燒脂肪的運動方式。

3. 喝水排毒、促進代謝

楊紫堅持每日攝取足夠的水分，遠離含糖飲料，她主張選擇溫水或綠茶，以促進身體的新陳代謝。張語希建議，每天起床後，補充一杯水喚醒身體機能、三餐前適量飲水促進消化，以及每小時喝一杯水，確保身體保持充足水分，有助於代謝運作更順暢。

4. 持之以恆的毅力與耐心

減肥是一個需要長期堅持和耐心的過程，並非短時間內就能看到顯著變化。減肥是一個需要長期堅持和耐心的過程。楊紫認為，只要持之以恆，就能漸漸看到效果，強調減重不應急於求成。

▲張語希營養師教你「楊紫」四大瘦身秘訣。（圖／翻攝自營養師張語希粉專）



張語希指出，楊紫的健康瘦身方式引發大眾關注，她不僅僅是控制飲食和運動，更是一種健康的生活方式。她鼓勵大家通過保持毅力和健康習慣，達到理想的體態和健康。