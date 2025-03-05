北榮老員工「歐巴」要退休了！蔡英文帶自烘牛肉乾慰勞

▲全台灣第一隻駐點於醫院的輔助治療犬歐巴要退休了。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

「歐巴」是全台灣第一隻駐點於醫院的輔助治療犬，已在台北榮總陪伴病人超過六年，是醫院裡最受歡迎的特別員工。北榮表示，隨著歐巴年齡增長，今年光榮退休，但牠永遠是北榮的榮譽員工，醫院會持續陪伴牠過退休生活，特別的是前總統蔡英文日前也特地帶自家烘製的巴拉圭牛肉乾慰勞歐巴。

北榮大德病房於105年7月開始導入導盲犬轉職為「輔助治療犬」，並且以活動的形式，讓輔助治療犬進入大德病房，療癒病人及家屬。歐巴為全台第一隻駐點安寧團隊的輔助治療犬，於108年2月正式開始工作，同時參與團隊運作及服務，增加陪伴病人及家屬的時間與機動性，提供高品質的醫療服務。

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▲前總統蔡英文帶牛肉乾慰勞歐巴。（圖／翻攝北榮臉書）



北榮表示，在歐巴服務的這些日子裡，牠用溫暖的陪伴撫慰無數病人與家屬的心靈，北榮在2024年榮登《Newsweek》全球最佳醫院第218名，並在2025年進一步攀升至第208名，成為全台唯一連續兩年躋身全球250強的醫院，除了無數同仁的共同努力，歐巴的暖心陪伴，也是這份榮耀背後的重要助力之一。

特別的是，前總統蔡英文昨日上午親自帶著自家烘製的巴拉圭牛肉乾來慰勞歐巴，歐巴也開心品嚐著美味的牛肉乾。隨著年齡增長，歐巴將於今年光榮退休。北榮強調，這並不代表告別，牠仍會時常回到醫院探望老同事，並成為榮總永遠的「榮譽員工」，北榮也會像照顧家人一樣，陪伴歐巴度過牠的退休生活，讓牠的下半生依舊充滿愛與幸福。