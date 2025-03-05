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日本牛肉進口再解禁！食藥署預告開放「全牛齡」

牛肉,生牛肉。圖／達志示意圖

▲日牛進口再解禁，食藥署預告開放「全牛齡」。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

日本牛肉進口再解禁！食藥署已正式預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，決議刪除過去限制「30月齡以下牛隻」的規定，開放「全牛齡」的日本牛肉都可以進口。

食藥署3月4日預告修正「日本牛肉及其產品之進口規定」草案，正式刪除「須來自30月齡以下牛隻」的門檻規定，放寬日本牛肉及其產品輸入我國應符合條件。

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食藥署副署長林金富表示，台灣在106年開放日本30月齡以下的牛隻，日本在108年就提出申請，要求開放全牛齡進口，之後也有派人到日本實地查核和召開專家會議，同時也經過書面審查，確認吃日本牛肉風險很低。

根據食藥署統計資料，2023年報驗前三大進口國分別是美牛（占38%）、巴拉圭（占26.6%）、澳洲（占18.6%），日牛排名第六，進口量僅占1%。

林金富進一步提到，國內目前已經開放「美國、加拿大」全牛齡牛肉進口，而在世界動物衛生組織（WOAH）的三級風險等級，包括風險未明、風險可控制、風險可忽略中，美國、加拿大和日本都被歸類在風險可忽略的最安全等級。

林金富表示，目前針對開放牛肉進口的全牛齡，有國家來申請，才會啟動審查機制，該草案預告為期60天，期間會廣泛收集各界意見，再整體評估，現在也沒有預設期程。

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關鍵字： 日本牛肉 日牛

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