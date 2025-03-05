腸病毒71型隨時可能爆發！醫示警「社區大流行」關鍵

▲中國附醫感染副院長黃高彬。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒71型容易導致重症而有著「幼兒殺手」的別稱，在國內已經超過10年沒有大流行。感染科權威、中國附醫感染副院長黃高彬今（5）日示警，原本預期71型疫情應在2019年至2020年再度爆發，但因為新冠疫情防疫措施改變流行趨勢，疫情週期與學齡前幼童世代有關，當沒有抗體的孩子累積到一定程度，社區若出現腸病毒71型就會很快燒起來，現在大流行「隨時有可能爆發」。

「去年腸病毒疫情大反常！」黃高彬表示，根據疾管署監測資料，去年腸病毒從4月中旬開始流行，直到今年1月中旬才脫離流行，但一般來說，腸病毒好發於每年4至6月及9至10月，春夏疫情規模通常較大，進入冬天就會結束。這次秋冬疫情延續至今年初才逐漸減少，可能與免疫負債有關。

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黃高彬指出，台灣在1998年爆發首波腸病毒嚴重疫情，當年造成405例重症兒童，奪走78名孩童性命，回憶起那段腸病毒71型給全台灣感染科醫師的「震撼教育」，至今仍歷歷在目。在此之後，腸病毒71型疫情大約以每3至4年為爆發流行週期，大多數病例都是6歲以下兒童。

不過，根據疾管署監測，上一次腸病毒71型大規模流行已經是2012年，至今已經超過10年以上，疫情是否會捲土重來？黃高彬分析，疫情週期與學齡前幼童世代有關，社區內沒有病毒流行、未曾感染，會讓多數人沒有抗體，對於新生兒來說就相當危險，只要社區出現腸病毒71型，一下就會燒起來，「隨時有可能爆發」。

黃高彬表示，原本預期2019年至2020年會再度爆發腸病毒71型疫情，但受到新冠疫情防疫措施影響，戴口罩、社交距離等改變了台灣腸病毒疫情的流行趨勢。國內從2023年開始有零星病例，去（2024）年更為嚴重，免疫負債問題恐怕會持續到今年底，今年腸病毒案例多於去年可以預期。

▲中國附醫感染副院長黃高彬說明腸病毒疫情趨勢。（圖／記者洪巧藍攝）

國內在2023年已經有2款國產腸病毒71型疫苗取得藥證，分別是國光旗下的安特羅腸病毒71型疫苗，以及高端腸病毒71型疫苗。安特羅今日也公布腸病毒71型第三期完整臨床試驗報告，保護力可以高達99.21%。

至於腸病毒疫苗是否會納入幼兒常規公費疫苗？疾管署副署長曾淑慧表示，國內每年社區主要流行的腸病毒型別不盡相同，接種腸病毒71型疫苗，可預防71型感染造成重症風險，但對於其他可能引起腸病毒重症型別，如克沙奇A16型、腸病毒D68型等，目前未有證據顯示具有交叉保護效力，對於整體腸病毒預防效果有限。

曾淑慧說，腸病毒 71型疫苗經 ACIP 會議討論，現階段建議具接種需求者，可經醫師評估後自費接種。此外，疾管署已提請財團法人醫藥品查驗中心將腸病毒71型疫苗納入2025年度新興醫療科技與衛生福利政策效益評估研究計畫項目之一，將針對該疫苗進行更完整的效益評估研究。