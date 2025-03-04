拿信用卡後別噴酒精！醫示警「6類日常用品」含致癌毒素

▲醫師提醒，接觸信用卡後，不要用酒精洗手。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

蘋果3C產品驗出環境荷爾蒙「雙酚A」（BPA）引發關注。醫師指出，過去都認為BPA只有吃進肚子才會影響健康，其實BPA會滲透皮膚進入血液循環，影響內分泌系統，且BPA在日常中無所不在，如常接觸的收據、信用卡等6大類，提醒接觸後不要用酒精乾洗手，因為研究發現，酒精會讓BPA吸收速度大增，建議用清水或肥皂洗手即可。

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書指出，BPA的主要用途是製造塑膠，特別是聚碳酸酯（PC）塑膠和環氧樹脂（Epoxy resin），這些材料因為耐用、透明、耐高溫，所以被廣泛用在3C產品外殼、食品罐頭內襯、醫療器材、建築材料等各種地方。

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張家銘說，BPA不是只有吃進肚子才會影響健康，其實BPA會直接滲透皮膚，更可怕的是，BPA的皮膚吸收率比想像中還高，24小時內竟然有25%能夠滲透進皮膚，換句話說，只要用手摸到含BPA的物品，就等於讓這些化學物質「直接進入體內」，根本完全不會感覺到。

而BPA在日常中無所不在，包括每天用的手機殼、鍵盤、滑鼠、信用卡、收據紙、塑膠瓶、運動器材，很多都是用含 BPA的塑膠製成的，問題是，BPA 會隨著時間釋放，尤其是當這些東西受到摩擦、加熱（例如曬太陽）或潮濕時，BPA 會更容易滲透到皮膚，最終進入人體。

BPA可能引發的健康問題，尤其是孕婦和孩童要特別小心。張家銘提醒，特別留意6類日常用品，接觸收據、信用卡後要用清水或肥皂洗手，千萬不要用酒精乾洗手，研究發現酒精會讓BPA吸收速度大增，另也要避免用塑膠容器加熱食物，改用玻璃或不鏽鋼容器，也要定期清潔手機、鍵盤、滑鼠等3C產品，避免BPA微粒長期累積。

6大類BPA日常用品：

1.手機殼、鍵盤、滑鼠、筆電外殼（每天用手摸，等於天天在吸收。）

2.信用卡、會員卡、票卡（塑膠卡片可能含 BPA，長期接觸風險更高。）

3.熱感應紙（收據、ATM 單據、停車票）（即使台灣電子發票已改用無 BPA 材質，但某些國家仍在使用。）

4.防曬乳、化妝品、指甲油（可能含有BPA或類似的替代物，如BPS。）

5.塑膠運動器材、瑜珈墊（PVC 材質產品可能含BPA，流汗後吸收更快。）

6.防水外套、雨鞋、合成皮革（加熱或摩擦後可能釋放BPA。）