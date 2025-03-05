男登山墜落邊坡「雙腿癱、尿失禁」　24小時內搶救可恢復行走

▲曾詩惟醫師表示，高難度的脊髓神經損傷，只要把握24小時就有機會搶救恢復9成以上。（圖／部立台北醫院提供，下同）

記者洪巧藍／台北報導

50歲的陳先生在登山時不慎墜落，從5米高的邊坡摔下，導致雙腿癱瘓、無法行動，並出現尿失禁症狀，送醫確認神經功能受損情況極為嚴重。醫師表示，高難度的脊髓神經損傷要把握24小時黃金治療期，有機會搶救恢復9成以上，該個案經神經外科團隊緊急手術處理及後續密集復健訓練，三週後順利出院，不僅恢復生活自理能力，更已能獨立行走，重返正常生活。

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▲手術前腰椎嚴重受損，手術後脊椎固定、神經修復，病人已重返日常生活。

收治個案的部立台北醫院主治醫師神經外科醫師曾詩惟表示，該名個案緊急被送到急診、放射科協助精密檢查，確診為第一節腰椎爆裂性骨折，伴隨嚴重神經壓迫與馬尾症候群。神經外科與開刀房團隊把握黃金時間執行胸椎至腰椎精準神經減壓及內固定術，成功為病人去除壓迫神經的骨片、血塊組織，矯正拉直壓扁的脊椎骨並重新固定脊椎，幫助受損神經儘快在安全而穩定的情況下修復。

術後護理團隊與照服團隊悉心照顧，配合復健團隊也及早介入，安排適合的輔具與復健療程，最終陳先生從幾近癱瘓的神經損傷恢復至9成以上，能夠自主行走並重返日常生活。

▲透過「胸椎至腰椎精準神經減壓及內固定術」使病人擺脫癱瘓。

陳先生回憶當時墜落的情況，他表示自己當下意識非常清楚，但感覺不到腰部以下的身體，非常恐懼。在經歷手術與治療後，他在醫療團隊的支持下不斷努力、積極配合醫囑治療，陳先生說，從只能動腳的大拇指，進步到能抬腳，再到能站立與行走，如今已經能憑意志活動雙腳、能獨立行走，正常生活，非常感謝醫療團隊幫忙。

曾詩惟分析，脊髓神經損傷病況複雜而危險，往往被視為高難度治療領域，對病人和家屬都帶來巨大影響。然而，只要把握24小時黃金治療期，及早介入手術並結合多專科團隊合作，有機會顯著提高治療成效、搶救癱瘓、降低失能程度，並減輕照護者負擔。

醫師也呼籲民眾，參與戶外活動時應注意安全，避免高風險行為，若不幸發生意外，應儘速就醫，爭取黃金治療時間，以獲得最佳的治療效果與預後。

▲陳先生感謝醫護全力救治，開心出院。