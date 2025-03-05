今驚蟄！　醫警告「3食物少吃」：更容易被病菌傳染

▲高熱量、高糖分食物要少吃。（示意圖／記者許力方攝）

記者李佳蓉／綜合報導

今（5）日為驚蟄，是春雷初響之日，象徵一切萬物生意盎然。中醫師王大元提醒，百花齊放和濕氣變重，很容易導致過敏性鼻炎和氣喘發作，口罩一定要戴好。此外，病菌也蠢蠢欲動，如輪狀病毒、腸病毒會開始變多，另也要留意皮膚炎發生。百毒盡出，他提醒「辛辣生冷、膏粱厚味」3類食物要少吃，「否則改變體質，更容易被病菌傳染」。

王大元醫師在粉專發文指出，驚蟄過後百毒盡出，要增加抵抗力，應減少辛辣生冷、膏粱厚味的食物，否則體質改變，更容易被病菌傳染。他說明，辛辣物或膏粱厚味，指的是高熱量、高糖分及重口味食物，易致使體內濕熱、藴生熱毒，像是薑母鴨、麻辣鍋、羊肉爐、麻油雞、油炸物、糕餅類或藥燉排骨等；醬料類如加工的辣椒醬、甜辣醬或沙茶醬等，都應淺嚐即止。

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王大元接著說，生冷食物如果醋、牛奶、蔬果汁、柑橘、番茄、小黃瓜、生菜沙拉、生魚片等，如果本身又是冷底的人，驚蟄節氣更應該減少食用，避免腸胃炎、水腫等情況發生。

▲春天讓人疲乏無力，中醫師建議多舒展四肢、曬曬太陽。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

此外，王大元表示，春天容易發生「春睏現象」，讓人感覺疲乏無力、無精打采，因此趁著春日多舒展四肢、曬曬陽光，以順應春陽萌生的自然規律。在飲食方面，則以氣血平衡、陰平陽秘為主，宜清淡平性，可多吃花椰菜、菠菜及茼蒿等綠色蔬菜，同時輔以健脾補氣的山藥、茯苓、雞肉、鮭魚、豆腐、薏苡仁和粥品等，幫助脾胃吸收運化。

至於穴道按摩方面，王大元則推薦可按壓合谷、足三里和太衝穴，有助於平穩腸胃、疏肝理氣和緩和情緒。