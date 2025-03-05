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一天吃幾顆蛋？譚敦慈給答案　破解「高膽固醇真相」

煎蛋,水煮蛋,蛋黃,雞蛋。（圖／取自librestock網站）

▲譚敦慈引述研究表示，一天吃3顆蛋，能提升好膽固醇，降低壞膽固醇。（示意圖／取自librestock網站）

記者李佳蓉／綜合報導

雞蛋擁有「完全營養食」之稱，卻有不少人認為吃蛋導致膽固醇飆高，因此不敢多吃。對此，無毒教母譚敦慈指出，70%膽固醇為人體自行製造，僅有30%透過飲食攝取。並引述北京大學針對黃種人所做的研究顯示，一天吃3顆蛋能使好的膽固醇上升、壞膽固醇下降，但不建議吃半熟蛋，而是吃全熟蛋，才能讓蛋白質抑制酶被人體完整吸收。

你也曾因擔心膽固醇過高而不敢吃蛋嗎？林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在醫點不誇張節目中分享，牛津大學、哈佛大學研究皆發現，一天食用20多顆蛋的受試者的總膽固醇、壞膽固醇都下降了，好膽固醇上升。她表示，吃蛋對膽固醇的影響並不是那麼大，但仍要看個人體質，因應抽血檢查來決定。

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譚敦慈接著說，北京大學曾針對黃種人進行研究「到底一天吃幾顆蛋比較安全？」實驗建議為一天吃3顆蛋，能讓好的膽固醇上升、壞膽固醇下降。

7-11,茶葉蛋▲（圖／張一中記者攝）

▲譚敦慈建議，滷製太久、顏色太深的蛋不要吃。（示意圖／本報資料照）

不過，譚敦慈不建議吃半熟蛋，除了沙門氏菌外，還有感染禽流感的風險；另外，蛋白中存在一種天然生物素－蛋白質抑制酶，必須經過煮熟、破壞後這營養素才能被人體吸收，沒煮熟營養則會打折。

譚敦慈示警，蛋白質滷煮超過2小時恐產生氧化膽固醇，一聽就知道對心臟血管有害，所以蛋不要重複一直滷，蛋白質容易變性。她透露自己會吃超商的茶葉蛋，但別挑下層滷得顏色很深的，而是選擇上面顏色白白的、剛煮好的蛋。

至於蛋黃要不要挖掉不吃？譚敦慈則說，若本身非洗腎患者，或醫師沒有特別建議者「其實蛋黃是可以吃的」，並強調蛋黃中的葉黃素是人體最容易吸收的，因此建議吃蛋時一起把蛋黃吃進去。她也補充，蛋黃上灰灰綠綠的是因煮太久導致硫化氫與鐵結合，並不是有毒重金屬，可以安心食用。

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關鍵字： 飲食健康 雞蛋 膽固醇 蛋黃 無毒教母 譚敦慈 研究 蛋白質抑制酶 葉黃素

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