菖蒲可驅蟲、喝雄黃酒能避邪？醫生揭「端午3神物」使用禁忌

▲艾草能用在端午節驅邪，中醫師也常做為艾灸治療使用。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

大家普遍知道端午節要掛艾草、喝雄黃酒避邪，但你知道這些古時的智慧，是大有學問的嗎？員生中醫部林親怡主任表示，這些避邪的植物，除了可以驅趕蚊蟲動物以外，也常常是中醫師的愛用品，可以拿來治療疾病！

農曆五月時節，古時又稱「毒月」、「惡月」。因為這個季節天氣溼熱，加上食物保存較易腐敗，腸胃便很容易出狀況。而萬物活躍，傳染病原也不例外，古人在經年累月的生活中，體驗出「避邪」和「防疫」的重要，便依經驗法則累積成了習俗，端午節衍然成了中國最早的衛生防疫節日。

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1.艾草：根據記載，端午節在門口插艾可追溯到南北朝以前。艾草的葉子製作成艾絨，可以點燃除百病。針對腹瀉、腹痛等腸胃道疾病，若天雨腰腿冷痛，可以艾條灸溫經散寒。艾葉更是暖宮常用，治療經痛、崩漏、不孕等疾病的熱門藥材。

※使用禁忌：因艾草性偏溫，《本草圖經》提醒道：「有毒發則熱氣衝上，狂躁不能禁，至攻眼有瘡出血者誠不可妄服也。」意思是，若體質偏熱、或有燥熱症狀者，必須小心使用。

▲菖浦有特殊氣味，常跟艾草一起掛在門口除穢氣。（圖／翻攝自pixabay）

2.菖蒲：洗菖蒲浴、喝菖蒲酒是行之有年的端午習俗，常和艾葉綁在一起，掛門口除穢氣、避毒蟲。林親怡表示，中藥使用的菖蒲，是「石菖蒲」，主要的功效是開竅寧神，化濕和胃。因石菖蒲有特殊的揮發油，可以用於耳鳴、喑啞等疾病通竅；至於用在神經相關的疾病，可以治療痰濁蒙蔽的頭暈，嗜睡，健忘等等疾患。對於濕熱時節、或肉粽等糯米製品吃太多的腸胃道疾病，也有角色。可以治療脘腹脹悶、食慾不振，或是打嗝有濁氣等症候。

※使用禁忌：《本經逢原》提到；「菖蒲，心气不足者宜之……凡陽亢陰虛者禁用。以其性溫，善鼓心包之火，與遠志之助相火不殊」。提醒陰虛的民眾得小心使用。以上避邪的植物，無論生搗汁、煎煮入藥飲用或沐浴、吊掛門口或是燃燒除蟲，都非常實用！

▲雄黃酒不是每個民眾都適合飲用。（圖／翻攝自pixabay）

3.雄黃酒：若有民眾想要「小酌黃湯」，酒為濕品也要適量，尤其「雄黃」是並非每個人都適合，自製雄黃酒飲用，要小心反而中毒，保險起見可用於起居驅蟲蛇、或是拿來外用治療汗皰疹或是濕熱膚疾，至於喝下肚的話，就請好好三思囉！

林親怡也要提醒大家，飲食有節度，尤其應節食品「粽子」，主要成分是糯米，粘度很高，比較難以消化，還會抑制胃腸蠕動，吃太多會引起便秘，應酌量食用。