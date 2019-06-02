大便超臭「腸癌找上門」！6排便警訊小心：肚子壞菌多到炸

▲排便的氣味會比較重，代表著體內有過多的壞菌，小心腸癌容易找上門。（圖／記者李佳蓉攝）

文／余詔儒

台灣的美食眾多，飲食方式西化，外食人口密度很高，夜市小吃覓食更是許多人的日常生活，這幾年來「大腸癌」的發生率相當高，居癌症之冠，絕大多數與生活習慣及飲食相關，「大腸癌」初期並沒有明顯的症狀，年過50歲的民眾可定期做糞便潛血檢查，平時也可觀察排便了解自己的腸道健康。

如果突然出現異於日常的排便習慣且合併體重減輕、容易疲勞等症狀時，需立即探討原因，即早發現，即早治療才是上策。觀察自己身體發出的6大訊號：

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1. 排便習慣是否改變？例如突然發生慢性腹瀉或便秘情形，就需探討可能原因，飲食方式改變或是生活壓力導致，如有異常，則需進一步檢查。

2. 觀察自己的排便的形狀：排便太乾硬是缺水的輕微便秘症狀，太鬆散則是腸道蠕動過快有輕瀉的情形，有時可能是吃到了不衛生的食物，或是乳糖不耐症者喝完牛奶會有輕微拉肚子的症狀出現，如果突然之間，排便次數過多或排便過細等異常情況，則需進一步了解可能原因。

▲平時要觀察便便的顏色、氣味、形狀。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

3. 排便時常出現黏液狀：腹瀉或腸道發炎時，可能會產生一些黏液，有時大腸癌還會混雜著一些血液。

4. 血便情形：造成血便的原因有很多種，例如：痔瘡、大腸息肉、大腸發炎、大腸癌，若是慢性出血顏色較深，肉眼難以辨識，最好的方式還是定期做糞便潛血檢查。

5. 排便的顏色：正常健康的便便呈現土黃色，便便的顏色與飲食有很大的關係，例如吃太多紅肉火龍果會出現紅色便便，吃過多深綠色蔬菜，便便顏色也會較深，天然的植物色素會影響便便的顏色，所以當覺得顏色改變時，可先回想最近吃了什麼食物，不用過度恐慌。

6. 排便的氣味：肉食主義者因為蛋白質吃較多，代謝後會產生較多的胺類，因此排便的氣味會比較重，如果是蔬菜水果吃比較多者則較無異味，偶爾拉肚子時會出現惡臭腐酸的味道，代表著體內有過多的壞菌，腹瀉的過程其實也是一個排毒的現象，將體內有害菌趕快排出，但要記得補充水分，還有微量元素的營養飲料，避免出現脫水情形。

余詔儒營養師，現任健康食彩營養師，專長為飲食評估及改善、保健食品及健康食品營養諮詢、減重營養。更多營養資訊可參考健康食彩粉絲專頁，定期分享健康料理與知識給消費者，為全省的天然有機超市。