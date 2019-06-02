濕氣重「浴室被霉斑攻陷」！譚敦慈3招破解：用O濕敷超有效

▲浴室濕氣重、通風差，很容易造成霉斑孳生。（圖／翻攝自pixabay）

生活中心／綜合報導

台灣濕氣重，加上浴室通風差，久了天花板、磁磚、洗手台都會長出厚厚霉斑。長庚臨床毒物科護理師譚敦慈，便分享了3個除黴妙方，讓你進浴室洗澡、上廁所，不再害怕碰到「壞東西」，細菌、黴菌一次搞定！

1.清潔秘訣：漂白水+衛生紙

請繼續往下閱讀...

譚敦慈在《每日健康》分享家事中防毒、清潔技巧時提到，去除黴垢，可先將漂白水放到噴瓶中，並將衛生紙沿著發霉的縫隙服貼，一邊用漂白水噴濕、黏牢，並「濕敷」一個晚上，隔天用刷子就能輕鬆去除！

民眾在操作時要注意的是，一定要等待一段時間讓黴垢溶解，且要用洗手台「乾燥情形下」讓漂白水噴濕衛生紙後覆蓋，否著沾水後才噴上漂白水，效果不好。譚敦慈也提醒，噴漂白水時，浴室的門窗一定要打開，否則小心吸太多中毒、昏倒。

▲洗手台長霉斑，可以用漂白水濕敷一個晚上，隔天會更好清除。（圖／翻攝自pixabay）

2.酸性進浴室，鹼性進廚房

另外，除了天花板、磁磚、洗手台，還有一個容易長黴的地方，就是馬桶了！她建議身邊有喝剩、沒氣的可樂，可以沿著馬桶內部畫圈、澆淋，隔天再起床沖水，就能清潔溜溜。譚敦慈指出，打掃只要掌握1個原則「酸性進浴室，鹼性進廚房」，將小蘇打粉用在廚房，檸檬酸、可樂等酸性溶液用在浴室，有效又安心。

3.杜絕黴菌：除濕機+電扇+抽風機

懂打掃還不夠，譚敦慈點出另一個驚人事實，就是黴菌會到處飛！最好的解決辦法，就是平時要預防霉斑生成。建議每次使用完浴室，就要保持清爽，有抽風機就把抽風機打開，或將電風扇對著浴室吹，都是很好的辦法！另外，每周把除濕機搬到浴室一次，並把馬桶蓋蓋上，霉斑就比較不容易有機可乘。