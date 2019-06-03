韓國瑜造勢驚見「秦楊站台」！醫：肺癌篩檢代言也能找他

▲韓國瑜造勢大會上，眼尖民眾發現秦楊就站在韓後面。（圖／翻攝自《雲端最前線》）

記者謝承恩／綜合報導

韓國瑜日前在台北凱道造勢，眼尖的民眾看見曾演過《台灣霹靂火》的秦楊現身站台，除了演藝圈，轉戰政壇參選高雄市議員的他，外界對於秦楊的健康狀況十分關心。醫師指出，秦楊為「肺癌篩檢」站台也不為過，目前已他戒菸16年的他，右肺經電腦斷層後有0.2公分的小結節，幸好及早發現、治療，降低癌變的機會。

員林市員榮醫院院長張克士表示，秦楊自己戒菸16年，但在工作上仍時常接觸二手菸，一直不斷咳嗽，就醫檢查後發現右肺有0.2公分的結節，上周也回診追蹤肺癌。張克士指出，當時秦楊右肺的結節非常小，若是到0.8公分以上就要進一步治療，甚至更有國外案例短時間就長到1.5~2公分以上，面臨癌症末期，不可輕忽！

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▲藝人秦楊與員榮醫療體系副總院長吳怡昌。（圖／記者謝承恩翻攝）

張克士表示，肺癌是台灣人的新國病，死亡率也最高，許多民眾初期沒什麼異狀，發現時都太晚了。加上傳統的胸腔X光片篩檢，難以發現1公分以下的結節，發現時多為晚期，影響治療效果，建議以低劑量電腦斷層，可以找到0.2~0.3公分的結節，加上院方引進AI辨識系統，去除血管顯影干擾，幫助醫師正確判讀、不眼花，大大提升準確度。

▲左圖為正常顯影，右圖為AI輔助判讀，去除血管的干擾。（圖／記者謝承恩翻攝）

醫師提醒，抽菸並非是導致肺癌的唯一因子，其中包含二手菸、烹飪油煙、空氣細懸浮微粒、遺傳基因等原因，除了有肺癌家族史的人外，年紀55~74歲、抽菸史超過15~30年、甚至還在戒菸者未超15年，以及長期暴露在髒空氣的環境下工作的族群都要小心。

張克士表示，AI先進系統在醫療診斷上更有效地輔助醫師進行診療，只要發現定期檢查發現的早，結節尚小，持續追蹤即可，就能免於結節變大而不自知的危險。更重要的是，期盼藉此提醒民眾注意自身健康，對於有危險因子，如有家族史、抽菸、致癌物暴露（包括PM2.5）等，能夠早期接受篩檢，以便早期治療提高治癒率。