受傷該貼人工皮嗎？2招「還原美肌」：選對敷料不留疤

▲人工皮又稱為「親水膠體敷料」，傷口癒合後較不易起疤。（圖／達志／示意圖）

文／段方琪（Kiki）

很多人會來藥局詢問人工皮，其實它的正確名稱是「親水膠體敷料（Hydrocolloid dressing）」，也就是讓傷口保持濕潤，容易癒合而不容易起疤痕，作用機制是可活化白血球與巨嗜細胞，而讓傷口達到自我清創，加速癒合；因此貼上去後，當變色時，滲液流出就需更換。

「親水膠體敷料」比傳統紗布優的是可以減少更換傷口次數（一天只需一次），且不像傳統紗布換傷口時換疼痛，還可以根據傷口的大小剪貼，一般是比傷口再大一公分即可，但是這人工皮也有缺點，就是因為非透明狀，所以無法觀察傷口癒合狀態，而且使用不正確會滲漏及過度濕潤而傷口潰爛。

請繼續往下閱讀...

另外，感染的傷口也不適用，不過近幾年有出現抗菌的人工皮（舒x貼），這對於表淺感染的人也可以使用，是一個不錯選擇，但是價格也稍微貴一點。人工皮一般薄的用在於輕度滲出液傷口，厚的則是用在中度滲出傷口。那一般我們傷口如何照護呢？

▲受傷時可擦藥膏，並用紗布包紮，或者可以選擇人工皮。（圖／記者趙于婷攝）

一般摔傷、擦傷或是不小心玻璃割傷時，首先就是要保持傷口清潔，用無菌生理食鹽水沖洗，約2-5天是傷口的炎症期，傷口腫脹有滲液，這時候有2個選擇，一個是擦抗生素藥膏預防感染，然後用紗布包紮，另外一個可以選人工皮貼；炎症期過後就是增生期，這時就會擔心有疤痕產生，這時就會建議貼美容膠。

尤其有蟹足腫體質的人，在傷口無滲出物時，就應該立刻貼，剖腹產後傷口癒合時也需要，藥局也有另外一種矽膠型的膠片（可反覆使用），這些都是預防疤痕產生的不錯選擇，當然這時候也容易黑色素沉澱，因此這段時間的防曬很重要。照顧好傷口，才會再現自己美美的肌膚。

段方琪（Kiki）藥師，留學英國，曾任醫連鎖藥妝和醫院藥師、亦曾擔任製藥廠經理。

這裡悶、那裏痛，親友說吃這個藥卡有效？看病領藥怎麼吃老霧煞煞？用藥治病、要命可能只在一線之間，可不能一知半解！《ETtoday健康雲》開闢新專欄「藥師站台」，歡迎來信提出你的用藥難題，我們將請專業藥師來解答你的疑惑，幫你顧健康！信箱：lifenews@ettoday.net