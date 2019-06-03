減肥該喝咖啡or茶？醫揭「激瘦喝法」：保住3成份瘦更快

▲咖啡混茶，瘦身效果更好。（圖／翻攝自pixabay）

文／工藤孝文

為什麼綠茶咖啡可以瘦身？在各位讀者之中，應該有人會想：「只是把綠茶與咖啡混在一起喝，怎麼可能就會瘦下來啊？」可以瘦身的理由，大致可分成以下三點：

① 咖啡、綠茶各自有瘦身效果

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② 可以均衡攝取兩者的營養成分

③ 兩者的優點可補足彼此的缺點

利用咖啡因×綠原酸×兒茶素就能瘦

「綠茶咖啡」是最強的瘦身飲品！咖啡、綠茶各自有瘦身效果。最重要的一點是，咖啡與綠茶都有「咖啡因」成分，再加上咖啡中的綠原酸，以及綠茶的兒茶素，相輔相成，便能提高燃脂效果。應該有人會想：「這樣的話，只喝咖啡或只喝綠茶也能瘦吧？」

不過，您會想一天喝三次黑咖啡嗎？因瘦不下來而感到苦惱的人本身就喜歡甜食，不敢喝黑咖啡的也大有人在。不敢喝黑咖啡的人，會選擇拿鐵咖啡、咖啡歐蕾之類含有牛奶的咖啡。但其實這就是一大陷阱，咖啡中有助瘦身的物質綠原酸，會因為牛奶的介入，使得身體的吸收率下降。

也就是說，綠原酸容易與蛋白質結合，若將牛奶加入咖啡，綠原酸便會與牛奶的蛋白質「酪蛋白」結合，導致身體的吸收程度下降。因此，想要讓綠原酸完全發揮力量，建議喝黑咖啡才有效。而如果將綠茶加到咖啡中，則會使咖啡的苦味變得柔和，不敢喝黑咖啡的人也能順利入口。這就是「綠茶＋咖啡」為什麼那麼重要的原因！

本文摘自《綠茶咖啡減重法》／ 工藤孝文（日本減重門診醫生）／遠流出版