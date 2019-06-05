左頸長腫塊...壯年男患「淋巴癌3期」嚇傻：以為只是感冒！

▲亞大醫院癌症中心副院長暨血液腫瘤科主任黃文豊替患者檢查頸部腫塊。（圖非當事人）

記者謝承恩／綜合報導

台中34歲朱先生去年底發現左頸腫塊，以為是感冒引起，但痊癒後腫塊卻「一暝大一吋」，他連忙赴醫求診，經切片檢查，確診為「瀰漫型大Ｂ細胞淋巴癌」第三期，嚇得他六神無主，認為人生無望，所幸聽醫師建議接受標靶藥物及化療後，病況順利控制，醫師建議如發現身體不明腫塊應即早檢查，以免延誤治療。

亞洲大學附屬醫院癌症中心副院長暨血液腫瘤科主任黃文豊表示，淋巴癌是指由淋巴組織衍生出的惡性腫瘤，可分為「何杰金氏淋巴癌」和「非何杰金氏淋巴癌」，而「瀰漫型大Ｂ細胞淋巴癌」屬於「非何杰金氏淋巴癌」的一種，通常惡性度較高、生長速度快，亦是台灣人常見的患病種類，患者以男性居多。

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黃文豊指出，淋巴癌又稱「沉默的癌症」，因其初期症狀與常見的輕微病痛類似，如流行性感冒、傷寒等，使患者容易忽視而延誤治療；淋巴癌初期常在頸部、腋下或鼠蹊部等處摸到堅硬、無痛性的腫塊，有些患者會出現不明原因發燒、夜間盜汗、體重減輕、長期倦怠、皮膚癢等症狀。

▲正子攝影檢查，治療前與治療後差別。（圖／亞大醫院提供）

黃文豊介紹，淋巴癌分期通常以橫膈膜為界線，此患者因橫膈膜兩側皆受到癌細胞侵犯，則為淋巴癌第三期，治療方式包括放射線治療、化學治療、標靶治療等，若初期治療效果不佳，或癌症復發時，會使用高劑量化學治療合併自體或異體周邊血幹細胞移植。

黃文豊強調，雖然「瀰漫型大Ｂ細胞淋巴癌」第三期的五年存活率約30%到50%，但「瀰漫型大Ｂ細胞淋巴癌」是化學治療發展初期，便立即見效的癌症之一，對於多數60歲以下的患者，並不會產生太多副作用，再搭配標靶藥物治療，通常能達到不錯的療效。

黃文豊提醒，雖然淋巴癌屬於惡性腫瘤，但仍有不少病患對治療反應良好，「瀰漫型大Ｂ細胞淋巴癌」屬於可治癒的癌症，若能早期診斷，則治療效果會更佳。