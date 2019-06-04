端午新選擇！「茶香西米水晶粽」一顆150大卡　還能抗氧化

▲花蓮慈濟醫院推出「茶香西米水晶粽」慶端午。（圖／花蓮慈濟提供）

記者嚴云岑／綜合報導

端午節將至，家家戶戶已經開始包起粽子，但一顆150公克的鹹粽，熱量就可能超過400大卡，幾乎等於一餐熱量。花蓮慈濟醫院今（4）日舉辦健康蔬食講座，教導民眾利用西谷米、紅茶、綠茶、紅豆，製作「茶香西米水晶粽」，60公克的粽子，熱量僅150大卡，提供民眾端午吃粽新選擇。

示範包粽教學的營養師蘇真瑩表示，「茶香西米水晶粽」是選用西谷米取代傳統糯米加入少許的糖、油，再加入紅茶或綠茶拌勻後，泡30至40分鐘，增添茶香味。粽葉上放入一匙西谷米、放上紅豆泥再蓋上一匙西谷米，使用棉線綁好後，放入電鍋或水煮30分，就是口感軟Q的水晶粽。

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▲「茶香西米水晶粽」所需原料。

「一顆60公克的茶香西米水晶粽，熱量只有150大卡。」葉玟均說，食用一顆茶香西米水晶粽可以代換主食，建議在前一餐或者是下一餐的主食，減少約半碗左右，熱量減下來，對控制體重、血糖上很有幫助。

葉玟均營養師指出，食材中的紅茶、綠茶中的兒茶素具有抗氧化、抗發炎、抗菌等功能，其中的綠茶發酵程度0%，兒茶素含量80-90%；紅茶發酵程度80-90% 兒茶素只剩10-20%，但這並不代表紅茶就沒有抗氧化營養素，兒茶素發酵後會轉化為茶黃素和茶紅素，同樣具有抗氧化能力，且並不遜於綠茶。

▲營養師葉玟均與「茶香西米水晶粽」合影。

葉玟均提醒，茶香西米水晶粽中，紅茶、綠茶中含有咖啡因及單寧酸等成分，會影響鐵、鈣等礦物質吸收，若民眾有食用高鐵、高鈣營養品或食物，建議錯開飲用。並且也請民眾注意「粽子一天以一顆為上限」，並多搭配蔬菜一起食用，避免營養失衡與消化不良，在端午節裡也能吃的開心又健康。