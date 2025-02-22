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牙齒變黑不一定是蛀牙　醫生曝另1大常見原因：牙籤輕刮就能判斷

▲▼牙醫。（圖／CFP）

▲牙齒變黑不一定是蛀牙，醫生指可能是色素沉澱，分享1種分辨方式。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

孩子天天刷牙，但牙齒上還是出現黑色的斑點，不論怎麼刷也刷不掉，相當不美觀，這個時候媽媽就要注意了。天津市婦女兒童保健中心五官保健科醫師關小菊表示，孩子牙齒變黑不一定是蛀牙，其中色素沉澱也是常見原因，也分享分辨蛀牙跟色素沉澱的方式。

根據《新華社》報導，關小菊表示，許多媽媽會把色素沉澱跟蛀牙弄混，而孩子小小牙齒上的黑點或黃點也很難判斷到底是哪一種情況，事實上，蛀牙一般是因為牙齒上的牙菌斑分解出腐蝕牙齒的酸性物質，嚴重時就會出現肉眼可見的蛀洞。

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關小菊說，蛀牙是危害最大的引起牙齒變色的因素，有時還會伴隨疼痛，發生的根本原因是牙菌斑，牙齒沒有刷幹凈、高頻率地進食含糖食物、飲料，都是蛀牙的危險因素，「蛀洞比較淺可以補牙，如果蛀洞很深則需要做根管治療，如果已經到了無法挽救的地步，就只能拔牙了」。

至於色素沉澱則跟孩子個體的口腔微生物菌群組成、唾液成分、進食含色素食物或飲料的頻率等有關，色素沉澱的部位也常是孩子平時刷牙不乾淨的地方，例如靠近牙齦的部位或牙縫處，這些地方清潔不佳，色素就很快出現了，雖然不影響正常咀嚼功能，但非常影響牙齒美觀，進而影響孩子社交或心理健康。

關小菊指出，至於該如何判斷，可以用牙籤在孩子牙齒的黑點或黃點上輕刮，若滑動自如沒有阻力，就代表牙齒表面光滑，應該不是蛀牙，若表面坑坑窪窪，不能自如滑動，就高機率是蛀牙，當然這種方式也只能粗略判斷，若有家長發現孩子牙齒「發黑」，最好還是帶去給醫生檢查。

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關鍵字： 蛀牙

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