行動遲緩、易跌倒以為老化？醫示警肌少症5大徵兆　年輕人也難逃

▲雙和醫院預防肌少症衛教活動，呼籲民眾留意五大徵兆、利用三檢視方法來預防肌少症。（圖／雙和醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

年齡增長後，有些人可能行動遲緩、體力下降甚至容易跌倒，這些現象出現可能不是單純自然老化，而是「肌少症」的徵兆。醫師指出，肌少症是一種因肌肉質量減少及肌力下降所導致的問題，不僅影響行動能力，更可能引發跌倒、骨折，甚至提高死亡風險，提醒若出現5大徵兆應該就醫尋求醫療協助。

研究統計，台灣65歲以上的民眾患有肌少症的比例約為6.8%，人數接近失智症，但卻有超過8成患者無病識感。雙和醫院骨鬆肌少衰弱症中心主任洪家佩指出，肌少症並非不可逆的老化結果，而是一種可以診斷並治療的疾病。值得注意的是，肌少症不僅發生於老年人，年輕人若缺乏運動、營養攝取不均衡，或因減重過度節食，都可能導致肌肉流失。肌少症有5大徵兆：

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1、走路緩慢：即便連在平地行走時，也很緩慢無力。

2、手部握力下降：就連日常生活所需的提水壺倒水、打開罐頭、擰毛巾等也無法順利完成。

3、上下樓梯困難：腳步跨不開也抬不起。

4、反覆跌倒、受傷：近一年內，連續跌倒的狀況超過兩次。

5、體重減輕：無刻意減重，半年內體重下降5%。

▲雙和骨鬆肌少衰弱症中心主任洪家佩醫師與民眾分享預防肌少症醫療新知。（圖／雙和醫院提供）

洪家佩表示，4個主要影響肌肉量下滑的原因是「老化」、「活動力下降」、「不當減重」及「飲食不均衡」。另外，像是「肥胖型肌少症」大家也得留意，因為這類患者在外觀上可能看似正常，體重甚至偏高，但其實肌肉量則是不足、脂肪過多，就像A5和牛那樣，導致身體機能下降，相較於一般民眾，跌倒與慢性病風險都高出許多。因此，無論年齡與體態，都應重視肌肉健康。

洪家佩也提到，醫學界通常透過生物電阻抗分析（BIA）或雙能量X光骨密度儀（DXA）來測量肌肉量；此外，透過握力測試、坐起立測驗及行走速度檢查，評估患者的肌肉功能是否異常。她提醒民眾，對抗肌少症，關鍵在於均衡飲食與規律運動．民眾可透過良好的生活習慣，維持肌肉健康，預防跌倒與失能，若擔心有肌少症風險，可進行肌少症篩檢，及早發現問題並採取措施。

▲雙和醫院復健醫學部物理治療師曾琬筑向民眾分享能在家進行的簡易運動。（圖／雙和醫院提供）