一顆鹹粽500卡=吃一餐！　營養師教「搭配吃法」避肥胖

記者嚴云岑／台北報導

又到了一年一度的端午節，許多民眾都準備好大啖粽子，但營養師提醒，許多肉粽都會用五花肉、蛋黃、花生並用豬油拌炒，且時常搭配沾醬使用，一顆熱量高達500~600大卡，相當於一餐的熱量，提醒民眾在吃粽子時可用「搭配吃法」，再增加飽足感的同時，也不會把過多的熱量吃下肚。

八里療養院營養師羅怡文表示，粽子多為糯米製成，在烹煮後黏性很強，不易消化，胃腸功能不佳的人易出現胃脹氣、胃痛、噁心、胃酸逆流，甚至會引發腸胃炎。

為了要在端午節享受美食，同時又不增加身體負擔，羅怡文建議，民眾可選用雞肉、瘦肉、豆製品或海鮮取代三層肉及蛋黃，餡料也可以滷製品取代豬油拌炒，如此一來就不會攝取過多油脂。

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雖然粽子使用糯米在所難免，但也能有減少腹脹的小撇步。羅怡文說，民眾在包粽子時，可在糯米中混雜五穀米、糙米、燕麥或紫米，餡料加入蒟蒻、香菇、杏鮑菇、竹筍、紅蘿蔔等蔬菜，不但可以增加纖維質含量也可以增加多種礦物質及維生素的攝取，同時具有穩定血糖上升的功用。

羅怡文提到，許多人吃粽子時喜歡加醬油、番茄醬、花生粉等提升風味，但這些都是高鈉、高脂的調味料，建議減量使用。

如果不想端午過完就胖一圈，羅怡文建議，民眾在吃粽子時，可以「揀小的吃」，且一餐只能吃一顆，另準備一至二道時令蔬菜及一份水果搭配食用，在增加飽足感的同時，也能避免熱量爆表。而飯後起身走動，也可減少因糯米引起的消化不良、胃脹氣、腸胃不適等問題。