增購流感疫苗瘋搶「開打2天只剩4萬多劑」　邱泰源估週六打氣仍好

▲衛福部長邱泰源出席健保30年永續研討會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

藝人大S猝逝引發全台流感疫苗搶打潮，行政院拍板緊急增購10萬劑流感疫苗，20日起提供65歲以上長者、幼兒、潛在疾病者等11類風險族群接種。衛福部長邱泰源今（22）日公布最新接種情況，昨日全國打了1.9萬劑，目前剩餘量僅4萬多劑，他也推估今天週六的打氣仍然相當好。

本月3日傳出大S流感病逝消息後，國內發生流感疫苗搶打的現象，疾管署緊急增購10萬劑公費流感疫苗，由台灣東洋藥品得標，供應產品為細胞培養疫苗，20日起提供65歲以上長者、55歲以上原住民、高風險慢性病人等11類民眾接種，開打當天就傳出不少地方湧入民眾排隊打疫苗。

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繼開打當天就打了4萬多劑，邱泰源今日受訪表示，昨日國內接種1.9萬劑，現在疫苗還有4萬多劑，今天星期六打氣應該仍會相當好。這波增購公費疫苗目前先鎖定11類高風險族群，還會再監測接種情況，近期疫情會趨向較平穩，提醒非屬於公費對象者，各個醫療院所還有很多自費疫苗可以適當應用。

目前公費對象包含65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧（服務）等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

疾管署提醒，若屬上述計畫對象且自113年10月1日以後未接種流感疫苗者，請踴躍前往接種，建議民眾可透過各地方政府衛生局網頁查詢鄰近合約院所名單，並向合約院所預約接種。

▲增購10萬劑流感疫苗對象。（圖／疾管署提供）

▲增購流感疫苗各縣市分配情況。（圖／疾管署提供）