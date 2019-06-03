本土登革熱群聚「再增3例」　今年11名病例都在高雄

▲疾管署防疫人員於高雄市三民區鼎金里查核社區病媒蚊孳生源（圖／疾病管制署提供）

記者嚴云岑／台北報導

高雄登革熱疫情又失控？疾管署今（3）日又公佈3名本土登革熱群聚病例，分別為10多歲男性、30多歲男性與50多歲女性，皆居住於三民區鼎金里，與5月29日公佈的首例確診個案相距不到150公尺，皆確診登革熱第四型陽性，研判為同一波感染，此波群聚已造成10人感染，也讓高雄成為今年唯一的登革熱淪陷區。

疾管署副署長莊人祥表示，此批感染個案中，30多歲男性與50多歲女性為同住家人，活動地以住家、學校及工作地點為主。3人近期皆無出國史，於5月29日至6月1日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛等症狀後就醫，經檢驗確診，皆為登革熱第四型陽性，目前均住院治療中。

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今年登革熱共累積11名本土病例，均居住於高雄市，另有153例境外移入病例，感染地以東南亞國家為主，其中以印尼55例及越南32例為多；境外移入病例數為近10年同期最高。

莊人祥表示，為了釐清並防堵疫情蔓延，高雄市政府已規劃及進行緊急防治工作，並辦理「登革熱聯合大掃蕩」，至個案居住地、活動地及周邊等共6個里別，執行高風險場域巡查及孳生源清除等防治工作。

由於此波本土群聚中，有5例都有三民區鼎金里金獅湖市場活動史，該市場人潮眾多，為避免疫情經人流擴散，高雄市政府已針對市場範圍插設「登革熱警戒旗」，並對攤商及民眾進行體溫量測健康監測，提醒民眾加強防蚊措施，並減少出入警戒區範圍。

疾管署再次提醒，因鋒面及西南風影響，近期國內各地仍有降雨機會，請民眾應加強檢視戶內外環境，儘速清除積水容器、保持排水管道暢通，避免病媒蚊孳生。另提醒民眾務必提高警覺，如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀，應儘速就醫並告知活動史。