不一定是感冒！咳嗽「恐藏6警訊」　醫：超過3週小心

▲咳嗽咳不好，務必就醫找出原因，可能不是感冒這麼簡單。（示意圖／123RF）

文／健康醫療網 記者吳儀文報導

咳嗽是相當常見的呼吸道症狀，也是大部分人覺得較不易治療的問題，像感冒時往往其他症狀都治好了，但最後常會剩下咳嗽問題沒有完全改善，此外過敏、氣喘，甚至肺癌都有可能導致咳嗽，原因繁多也讓咳嗽變得更不易治療。究竟咳嗽的原因有哪些？又該如何辨別評估幫助就醫治療呢？振興醫院內科部主任陶啓偉一一解答！

咳嗽可能是「這些」原因 治療前醫師常問4問題分辨

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咳嗽原因相當多，陶啓偉主任表示，根據統計，咳嗽的原因包含鼻涕倒流、胃食道逆流、肺癌、支氣管擴張、氣喘、慢性阻塞性肺病等，未必都與感冒有關。

因此必須診斷出正確原因，才能提高咳嗽治癒率。陶啓偉主任認為，咳嗽有沒有痰、痰多不多、有沒有血絲、咳嗽的時間等，對於病因分辨以及後續治療都相當重要，所以在治療咳嗽時，醫師通常會問病人以下問題：

－有沒有痰

－痰的顏色

－痰產生的量

－咳嗽的時間點（如：白天容易咳或晚上躺下睡覺時容易咳）

咳嗽有痰可能是哪些疾病？乾咳只是過敏刺激？

如果有痰，陶啓偉主任表示，這時就要考慮患者是否為急性的肺炎，而且當痰的顏色濃稠且深時，通常意謂著已遭到感染，治療時會考慮使用抗生素來控制，並進一步確認感染的原因，另外也需檢視病患的感染情形是不是由其他原因所導致的繼發性感染，如：有些病人是因為肺癌導致氣管阻塞產生阻塞性肺炎。

而痰液的顏色、有沒有血絲也是需要關注的一部分，陶啓偉主任提到，若是痰中有血，也就是有所謂「血痰」的情況，可能是肺結核、氣管擴張症、肺癌等，這時務必要盡快就醫，以免延誤診斷與治療。

如果是「乾咳」，透過聽診聽起來在支氣管內較無雜音的咳嗽時，也不要以為沒有痰就沒事了。陶啓偉主任表示，當氣管受到異物或髒空氣刺激時常會造成乾咳，不過乾咳也常見於心臟衰竭、胃食道逆流的病人，而且值得注意的是，部分肺癌患者可能也會以乾咳為主要表現，因此民眾切勿輕忽。

▲醫師提醒，一旦咳嗽持續超過3週，需特別注意。（示意圖／記者陳俊宏攝）

注意咳嗽時間 慢性咳嗽更應積極找出病因

另外，咳嗽的時間也很重要，陶啓偉主任提到，由於胃食道逆流、鼻涕倒流的病人可能會在晚上睡覺躺下來時比較容易產生夜咳，因此醫師會詢問咳嗽的時間點作為評估考量。

而且咳嗽一般會分為急性咳嗽、慢性咳嗽，通常也是以時間來作區分，陶啓偉主任表示，比較常見的感冒、急性支氣管炎，一般會在一週內痊癒，但如果咳嗽持續超過3週就稱為「慢性咳嗽」，這時需特別注意，一定要積極找出慢性咳嗽的原因，雖然原因眾多而且通常也不好治癒，但務必要耐心配合醫師，找出真正的原因並依病因進行根本治療，還是有機會可以把慢性咳嗽治療得很好。

參考資料：https://medical_info.chgh.org.tw/page.html?type=topicNews&id=78

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