健保30年「改革已到深水區」！專家揭3挑戰：世代不正義問題難逃

▲賴清德總統（中）出席健保30週年永續研討會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

全民健保今年邁入30週年，台北政經學院基金會董事長黃煌雄今（21）日於「健保30週年永續研討會」致詞直言，台灣健保制度正面臨三大前所未有的挑戰，分別是「超高齡化」、「少子化」、「新科技」，其中超高齡化代表支出增加，少子化則弱化健保收入、世代不正義，兩相結合讓健保財務負擔變成不可承受之重，這些問題不管哪一個政黨執政都要誠實面對、無法迴避，「健保改革已到了深水區」。

由台北政經學院基金會(TSEF)、台灣研究基金會、台灣健康保險學會(THIA)與台大公共衛生學院在台大公衛學院舉辦的「健保30永續研討會」，不僅分享這30年來的耕耘，更邀集產官學界人士探討支出、收入面改革，總統賴清德特別出席致詞，衛福部長邱泰源以及歷屆健保局、署長皆共襄盛舉，現場座無虛席。

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黃煌雄致詞指出，剩下不到10天健保就實施30週年，30年來健保歷經風雨與考驗，在國內享有高滿意度，在國際間也有極高聲譽的公共政策，不僅如此，健保也成為台灣軟實力象徵，儼然代表政府最重大而又成功的社會工程，然而隨著大環境改變，健保正面臨幾項前所未有的挑戰。

黃煌雄分析健保三大挑戰，第一為「超高齡化」，自2025年起，台灣邁入超高齡化社會，每五人就有一人是65歲以上者。第二是「少子化」，2020年台灣死亡人數首度超過出生人數，進入人口負成長時代。第三是「新科技」，因為新科技、新藥品不斷推陳出新，速度極快、價格又貴。

黃煌雄指出，超高齡化代表支出增加，少子化弱化健保收入、世代不正義，兩相結合讓健保財務負擔變成不可承受之重，而新科技雖受到民眾歡迎期待，卻引發醫療機構的軍備競賽，隨著醫療機構間競爭日益激烈，基於生存與發展，有些醫院自費醫療因使用新科技、新藥品使用比重越來越多，這樣的現象違背健保創立初衷，也擴大醫療不平等。

另外，黃煌雄也提到，在台灣的歷史傳統中，醫界在台灣社會常扮演著舉足輕重的角色，為台灣的文明進步立下了典範，這種超越專業界限的智慧與奉獻精神，正是健保面臨空前挑戰的時刻所特別需要的。

黃煌雄無奈表示，醫界處於世代交替，新世代的醫師面對經濟力掛帥的風氣，有多少比例能繼續守護、傳承台灣百年以上令人動容的價值觀或倫理責任感，實在是當前醫學教育最根本也是最嚴實的課題，「如果醫師的價值觀隨著社會風氣改變，支撐健保最重要的支柱必會動搖，健保將會從根本上亮起紅燈。」

黃煌雄直言，這些挑戰都是真實的、深刻的，不管哪一個政黨執政、不管哪一個人掌權，都要誠實面對、無法迴避。他說，在這關鍵時刻，政府實有責任扮演火車頭的角色，展現堅定的政治意志力與決心。

「健保改革已經到了深水區。」黃煌雄說，第三波醫療資源分配正義的呼聲已然響起，政府理應迅速建立如同英國國家健康暨照護卓越研究院（NICE）那般獨立而專業的評估機構，承擔起醫療資源分配正義與程序正義的執著。