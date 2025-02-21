自閉者社交困難有解！長庚研究「刺激腦右側前額下迴」可改善

▲林口長庚兒童心智科副教授級主治醫師倪信章（左）示範使用Theta叢集性經顱磁刺激術刺激腦右側前額下迴。（圖／長庚醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

自閉症是一種常見的神經發展疾患，會造成患者社交溝通困難、堅持度過高或侷限興趣而對日常生活產生重大影響，但目前仍缺乏有效生物性治療方法。林口長庚醫療團隊今（21）日公布研究成果，使用Theta叢集性經顱磁刺激術刺激腦右側前額下迴，可顯著提升自閉者社交認知功能，為自閉症治療帶來曙光。

根據統計，自閉症的發生率約為1%至2%，且有逐年上升趨勢。進行這項研究的林口長庚兒童心智科副教授級主治醫師倪信章指出，自閉者在成長過程中可能面臨多方面的挑戰，包括人際關係、情緒調控、課業學習和生活自理等，需要家庭、學校以及整個社會的充分理解與支持。

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倪信章說明，目前自閉者的協助方式以行為治療為主，但效果有限，且個別差異大；至於藥物治療，雖然可以緩解自閉者的焦慮情緒或者改善專注力，但無法改善自閉者的核心困難(社交溝通/固執行為)。也因此，自閉症的生物性治療方式，急需突破性的發展。

▲研究團隊應用3D技術定位右側前額下迴，實施Theta叢集性經顱磁刺激術。（圖／長庚醫院提供）

研究團隊在國家科學及技術委員會、國家衛生研究院以及長庚醫院的支持下，將Theta叢集性經顱磁刺激術應用在自閉症，重點探索的腦區包括背外側前額葉、後顳上溝及右側前額下迴。

倪信章解釋，背外側前額葉腦區跟執行功能、情緒調節以及固執行為相關；後顳上溝及右側前額下迴跟心智理論(將心比心的能力)相關，因此上述三個腦區被認為在自閉症的生物性治療中具有發展的潛力。

在針對60名、8至30歲的自閉者進行試驗，結果在右側前額下迴的刺激發現重大的突破！倪信章指出，在不需要麻醉的狀況下，每週2次，每次5分鐘內，連續8週刺激腦右側前額下迴，證實可顯著提升自閉者社交認知功能，且治療效果可維持4週；研究成果已發表於2024年9月國際頂尖期刊《Psychological Medicine》。

▲長庚醫院發表最新研究，刺激腦右側前額下迴可提升自閉者社交認知能力。（圖／長庚醫院提供）

倪信章也提到，重複性經顱磁刺激術是近年來備受關注的大腦介入技術，利用物理學中電場與磁場相互作用原理，以非侵入性的方式影響大腦功能，已被廣泛地應用於多種神經科與精神疾患的治療中，並在多個國家取得鬱症的治療許可。且由長庚大學改良開發出Theta叢集性經顱磁刺激術，大幅縮短治療時間，同時提高了安全性與可行性。

倪信章強調，由於自閉者的臨床表現差異顯著，因此單一腦區的成功無法適用於所有自閉者。團隊後續將持續探索自閉症的生物性治療方式，期望這些累積的研究成果最終能夠獲得正式的治療許可，為自閉者與其家庭帶來治療曙光。