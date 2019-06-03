▲辦桌不怕被當肥羊！「外燴定型化契約」最快10月上路。（圖／資料照／記者謝婷婷攝）

記者嚴云岑／台北報導

新人訂外燴不怕再被當肥羊！食藥署今（3）日依據《消保法》公布「訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約應記載及不得記載事項」草案，明訂定金收取及定金退還比例等事項，草案已進入60天評論期，最快預計10月正式上路，屆時未依規定訂定契約，最高可處30萬元罰鍰，屆期不改者將提高到50萬元，且得按次開罰。

食藥署科長林蘭砡表示，國人婚喪喜慶聚餐常採半席或預先訂席，為了避免消費爭議，行政院先於101年訂定「訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約範本」，提供消費者及業者參考。範本實施7年後，考量到雙方皆已熟悉模式，於是在今年將其入法，保障雙方權益。

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林蘭砡提到，在預告草案前，衛福部邀集餐飲學者、法律學者、烹飪及餐飲公（工）會、觀光旅館商業同業公會及消基會等相關利害團體共同討論，歷經3次討論，再送交行政院消費者保護處召開5次會議審查完草案。

▲中信兄弟到宜蘭比賽外燴菜色。（圖／資料照／記者陳立勳攝）

草案明訂業者應於契約載明的16點事項，包括雙方得約定不收定金，所收取定金上限為總價20%；至於定金退還比例，草案中也有明文規定，消費者得於訂約日距離約定聚會日180日以上、90日至179日、30日至89日及29日以內，分別退還不同比例的定金。

林蘭砡提到，目前草案已進入60天之預告評論期，未來正式公告後，消費者於簽約時應仔細審閱契約內容，充分釐清有疑問之處，如有消費爭議時，可撥打「1950」全國消費者服務專線，或向各縣市政府消保官或衛生局洽詢協助。

同時，也呼籲業者應依法揭露資訊，並確實履行契約，如違反前述規定，主管機關將依消保法第56條之1規定，命業者限期改正，否則可處新台幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，經再次限期改正而不改者，罰鍰將提高到5萬元以上50萬元以下，並得按次處罰。