大便不再卡關！5排毒食物「助腸胃蠕動」...香蕉竟然沒上榜



▲每杯爆米花都有1 公克的纖維，有助刺激腸胃蠕動。（圖／取自免費圖庫pixabay）

國際中心／綜合報導

便秘真痛苦，相信每個人都遇過在馬桶上坐到腳麻的情況，有時候沒有便意，也必須強迫自己上廁所，真是折磨人。便秘和飲食習慣、生活作息有關，外國網站《Health》分享，這5個食物能刺激腸胃蠕動，有助通便順暢。醫師錢政弘提醒，排便習慣就像生理時鐘一樣可以養成，可別因為忙碌就忽略了「便意」。

《Health》指出，想預防「大腹便便」，可以吃這5種食物。

1.梅乾

一顆梅乾大概有1克的纖維，裡頭還富含果聚醣和山梨糖醇，能夠刺激腸胃蠕動。

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2.奇異果

奇異果擁有很高的膳食纖維，一顆奇異果就有5克的纖維，其酵素能幫助蛋白質消化與吸收，加速消化道蠕動。

3.爆米花

吃爆米花促進腸胃蠕動，日常可以攝取更多纖維，每杯爆米花都有1 公克的纖維，不過盡量吃最天然的爆米花，別添加奶油和其他糖會更健康。



▲奇異果的酵素幫助蛋白質消化與吸收，加速消化道蠕動。（圖／取自免費圖庫pixabay）

4.亞麻籽

一茶匙磨碎的亞麻籽就有2克纖維，只要簡單的灑在沙拉、燕麥上，就幫助排便。但注意，不要吃整個亞麻籽，因為身體很難消化他們，吃進去後身體不會吸收任何營養，而是直接排掉，因此買粉狀的亞麻籽，或是放到咖啡機研磨比較好。

5.咖啡

咖啡因能刺激腸道的肌肉收縮，有助排便，此外還能改善血液循環以及記憶力。

便秘除了和飲食有關之外，醫師錢政弘在接受《ETtoday健康雲》採訪時表示，根據男女的生理構造和飲食習慣不同，女生便秘的傾向又比男生多2到3倍。女性會因為荷爾蒙、運動量不足、喜歡吃精緻化飲食等關係，而影響排便的狀況。他提醒，長期宿便會讓腸道提早老化，排便習慣就像生理時鐘，是可以養成的，千萬不要因為生活忙碌，就忽略了「便意」。