女生更常便秘！嗯不出來「5原因」曝...你也愛吃甜點？

▲女生比男生更容易便秘。（圖／記者周宸亘攝）

記者謝承恩／採訪報導

你有算過你多久大一次便便嗎？為什麼比起男生來說，女生更容易有便祕的困擾呢？專家指出，食物吃進肚子經過消化吸收再排出的時間都不一樣，而根據男女的生理構造和飲食習慣不同，女生便秘的傾向又比男生多2~3倍。

肝膽腸胃科醫師錢政弘表示，人們吃下去的食物，從進食、消化、排遺，大約要花40小時的時間，也就是大約2天才會完全排出體外。這段期間食物會在胃部花上4~5小時消化，然後在小腸花6~8小時消化吸收，最後剩下的20多小時都在大腸裡頭緩慢的移動、囤積著。

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錢政弘提到，既然食物要完全排出體外要花超過一天以上（40小時），以一般正常人的排便頻率，並非每天大便才算是健康體質。而是只要維持在「一天3次」到「一周3次」這段區間，都算是正常排便的範圍。換言之，如果你一天超過3次，就可能是腹瀉，而一周大便少於2次，則是便秘症狀了。

▲食物變成大便排出要經過至少40小時。（圖／翻攝自pixabay）

臨床上又屬女性便秘最為常見，甚至發生機率比男性多了2~3倍，推測有5個原因：

1.女性荷爾蒙會影響到腸胃蠕動

在腸道有雌激素和黃體素的接受器，荷爾蒙的變化會影響腸道的蠕動及通透性。例如女性在經前及排卵期較容易便秘，而月經期間的排便頻率增多。在更年期之後也容易有便秘、脹氣、排氣過多等問題。

2.女性骨盆腔肌肉、直腸肛門肌肉失調比率高

有些停經後的婦女會出現骨盆腔肌肉不協調的現象，控制排便的肌肉無法正常運作，排便力量變弱，常常會感覺排便不完全或需要特別用力才能解便，有些是在生產時造成肌肉受傷，形成直腸脫垂、直腸突出和痔瘡等問題，這都造成排便困難。

3.女性喝水量不足

女生外出找廁所不方便，比較容易擔心尿急等情形，連帶降低喝水頻率，也因為攝取量不足，少了水分的潤濕，更容易出現糞便乾硬、便秘等情形。

▲喝水量不足會讓糞便乾硬。（圖／翻攝自pixabay）

4.女性運動量不足、身材過瘦

女性活動量比較低，腸胃蠕動的程度也較慢，甚至有些女孩子肚子缺少肌肉，排便沒什麼力氣，也是便秘的原因之一。醫師更補充，身材瘦小的女生，大腸鏡特別難做，檢查時會發現她們的腸道彎曲，髮夾彎特別多，因為腹部乾癟，腸子被擠在小小的腹腔內，糞便要通過扭曲的腸道更是困難。

5.女生精緻化飲食的比例高

有些女性愛吃蛋糕、甜點等精緻化飲食，含糖量高又缺乏纖維，長期食用會導致腸道菌相失衡，容易造成腹脹和便秘問題。

此外，不管是男生、女生，長期宿便可是會讓腸道提早老化的。錢政弘表示，在臨床上有許多慢性便秘的病患，腸子被累積的糞便越撐越大，整個腸道失去了收縮蠕動的能力，造成滿肚子的宿便和脹氣。他也提醒民眾，排便習慣往往就像生理時鐘一樣，是可以養成的，千萬不要切莫因為生活忙碌就忽略了「便意」！