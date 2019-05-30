ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

專欄 ET健康雲粉絲團
>

喝檸檬水變「鹼性體質」防病？營養師揭「真相」：別再騙啦！

ETtoday健康雲

檸檬水,檸檬氣泡水。（圖／Pixabay）

▲網傳喝檸檬水可以讓身體變成酸性體質，營養師揭真相啦！（圖／免費圖庫，下同）

記者趙于婷／台北報導

喝「檸檬水」多年被視為養生方式之一，但網路上盛傳「常喝檸檬水可以讓身體變成鹼性體質」、「預防癌症和慢性病」等言論。對此，營養師林世航指出，「檸檬水能改變體質」的說法根本沒有科學依據，人體血液的酸鹼值是恆定的，並不會因為喝了檸檬水而有所改變。

一名女性在國健署健康九九網站發問「檸檬水是鹼性水可以調整體質所以多喝沒有關係？」林世航說，檸檬和檸檬皮含有豐富維生素C、類黃酮等營養素，確實是健康的食物，但所謂的「酸鹼體質」並沒有科學根據，且當初發明這個理論的Robert O. Young已被美國聖地牙哥法院判決詐欺罰款。

請繼續往下閱讀...

▲▼檸檬,美白,檸檬汁,檸檬水,飲料,果汁。（圖／翻攝自pixabay）

▲檸檬和檸檬皮含有豐富維生素C、類黃酮等營養素，確實是健康的食物。

林世航解釋，一般正常人的血液酸鹼值會維持在弱鹼性範圍內（pH 7.35- 7.45），會受到許多生理機制的調控，如呼吸、腎臟排泄與血液蛋白質緩衝等，因此血液酸鹼值並不會因為攝取酸性或鹼性食物而有所改變。

檸檬水之所以被謠傳可以改變酸性體質，是因為有另一種說法是「鹼性飲食可以減少許多疾病風險」。但林世航表示，因為所謂的鹼性飲食本身就包含大量蔬果、全穀雜糧等，採用鹼性飲食，自然就會減少紅肉等攝取，因此主因並不是「鹼性食物」本身。林世航也再次強調，檸檬水並沒有調整，甚至是改變體質的功效，適度飲用即可。

關鍵字： 檸檬 檸檬水 鹼性體質 酸性體質 林世航
點這裡，留個言吧! facebook weibo
  按讚顧健康，快來加入ETtoday健康雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

「爆菊」狂滴血！醫揭「痔瘡最愛族群」：蹲超過15分鐘好危險

為抱金孫！準婆婆手刀衝公司「逼簽離職」她超憂鬱...男友：要忍耐

1週拉不到3次！「習慣性便秘」7症狀　醫授「改善妙招」：按穴位也行

12歲童「每晚尿床」不敢去畢旅　醫揭「背後真相」：和3問題有關

女性伴侶可「自體滴精」產子　醫曝「3大條件」：4等親之外！

同婚專法過後…女同志想「借精生子」　名醫FB被灌爆：只能無奈拒絕

「抽神經」到底在抽什麼？醫「3點解析」：別再誤會了！

澳洲1包759元！台灣菸價低到吊車尾　WHO：漲價才能降抽菸率

就是不想上班！醫曝最會「職業倦怠」2大族群：這些人都上榜啦！

「自體免疫疾病」易不孕　醫曝「關鍵原因」：胚胎被秒殺！

讀者迴響

回到最上面