喝檸檬水變「鹼性體質」防病？營養師揭「真相」：別再騙啦！

▲網傳喝檸檬水可以讓身體變成酸性體質，營養師揭真相啦！（圖／免費圖庫，下同）

記者趙于婷／台北報導

喝「檸檬水」多年被視為養生方式之一，但網路上盛傳「常喝檸檬水可以讓身體變成鹼性體質」、「預防癌症和慢性病」等言論。對此，營養師林世航指出，「檸檬水能改變體質」的說法根本沒有科學依據，人體血液的酸鹼值是恆定的，並不會因為喝了檸檬水而有所改變。

一名女性在國健署健康九九網站發問「檸檬水是鹼性水可以調整體質所以多喝沒有關係？」林世航說，檸檬和檸檬皮含有豐富維生素C、類黃酮等營養素，確實是健康的食物，但所謂的「酸鹼體質」並沒有科學根據，且當初發明這個理論的Robert O. Young已被美國聖地牙哥法院判決詐欺罰款。

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▲檸檬和檸檬皮含有豐富維生素C、類黃酮等營養素，確實是健康的食物。

林世航解釋，一般正常人的血液酸鹼值會維持在弱鹼性範圍內（pH 7.35- 7.45），會受到許多生理機制的調控，如呼吸、腎臟排泄與血液蛋白質緩衝等，因此血液酸鹼值並不會因為攝取酸性或鹼性食物而有所改變。

檸檬水之所以被謠傳可以改變酸性體質，是因為有另一種說法是「鹼性飲食可以減少許多疾病風險」。但林世航表示，因為所謂的鹼性飲食本身就包含大量蔬果、全穀雜糧等，採用鹼性飲食，自然就會減少紅肉等攝取，因此主因並不是「鹼性食物」本身。林世航也再次強調，檸檬水並沒有調整，甚至是改變體質的功效，適度飲用即可。