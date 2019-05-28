12歲童「每晚尿床」不敢去畢旅　醫揭「背後真相」：和3問題有關

▲孩子若發生持續性尿床，可能是夜間多尿症。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

一名12歲男童長期有晚上尿床的問題，媽媽只好每天半夜叫他起床尿尿，但男童已因尿床造成心理創傷，也害怕外宿尿床被同學笑，連學校畢業旅行都不敢參加，就醫之後才知道是「夜間多尿症」。醫師指出，臨床上認為夜間尿床和「夜間多尿症、膀胱過度活動、大腦覺醒中樞異常」有關。

不少爸媽都認為「孩子尿床長大就會好了！」但亞太兒童泌尿醫學會理事長楊緒棣指出，若睡眠時間發生無意識排尿，且症狀長達3個月，就可能是「夜間多尿症」，根據台灣流行病學資料顯示，約有5%-10%的學齡兒童受此疾病影響，且男生尿床比例較高，大約是女生1.5到2倍，若不分性別，則每100為5歲兒童中就有15-20位有尿床現象。

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▲醫師提醒，遇到孩子尿床，千萬別一昧責罵孩子，以免造成心理傷害。（圖／翻攝自pixabay）

楊緒棣進一步說明，當膀胱過度敏感或異常收縮，就會導致尿急、頻尿、夜尿或急迫性尿失禁，另外，一般人在夜晚膀胱脹尿時，會刺激大腦讓人產生尿意，如果大腦感覺不到尿意，脊髓的反射中樞就會自行決定排尿，造成尿床，因此當孩子發生持續性尿床，家長應先觀察記錄孩子白天和晚上睡覺時的排尿狀況，並盡快就醫。

目前治療包括藥物和行為治療。長庚醫院兒童泌尿科主任王大民表示，確診後會先進行行為治療，導正孩童不恰當的喝水習慣和培養規律性解尿，如果尿床問題仍未改善，則可考慮採用鬧鈴治療或藥物治療，甚至是在睡前服用口服抗利尿藥物。

楊緒棣強調，尿床不是孩子的錯，若孩子6歲以上，每月仍有2次尿床，時間長達3個月，家長應盡快帶孩子就醫，透過專業治療介入，多數是可以治癒的，若一昧斥責孩子，只會對孩子造成心理上的傷害，進而影響身心發展。

▲醫師提醒，若孩子6歲以上，每月仍有2次尿床問題，且正床長達3個月，就要盡快就醫。（圖／記者趙于婷攝）