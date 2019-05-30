「爆菊」狂滴血！醫揭「痔瘡最愛族群」：蹲超過15分鐘好危險

▲醫師警告，蹲廁所愛滑手機，常常一蹲就超過15分鐘的人，小心長痔瘡。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

現代人痔瘡問題越來越多，除了上班族習慣久坐、缺乏運動、加上排便不順，醫師指出，很多人都喜歡邊上廁所邊滑手機，常常一蹲就是20、30分鐘以上，這些行為都是造成痔瘡如此普遍的原因，臨床上也遇過痔瘡嚴重到「爆菊」，肛門狂滴血的案例，建議民眾要盡量把如廁時間控制在15分鐘內，有便意再上，沒便意也不要硬蹲。

台北市立聯合醫院家醫科醫師姚偉明指出，痔瘡是現代人常見的困擾，但多數人不知道「痔瘡其實是靜脈曲張的一種」，屬於血管擴張變形的疾病，只是病灶部位不同，發生在腿部則稱為靜脈曲張，長時間需要站立工作的族群，如「櫃姐、空姐、餐飲業者、醫療人員或傳統市場工作」和「上班久坐、愛蹲廁所」的人都是高危險族群。

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姚偉明進一步說明，靜脈主要作用是將身體血液輸送回心臟，血液要從下半身回流至心臟，需倚靠靜脈中的瓣膜阻擋血液逆流至低處，若長時間維持相同姿勢，造成靜脈因壓力過高而失去彈性，使得血液回流不易或瓣膜功能異常，就會導致靜脈血管擴張變形和病變。

「經常用力排便」或長「時間蹲坐廁所」，很容易導致肛門靜脈高壓而膨大凸出，造成痔瘡。姚偉明提醒，民眾一定要養成正確的排便習慣，上廁所就專注上廁所，不要一直滑手機，把上廁所時間控制在15分鐘內，沒便意也不要硬蹲，要多喝水、吃蔬果。

另外，臨床上腿部靜脈曲張都是長期累積的工作型態或不良生活習慣所致，一旦出現腿部感覺痠痛腫脹、外觀出現藍色蜘蛛網等輕微症狀，就要盡快就醫。

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