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1週拉不到3次！「習慣性便秘」7症狀　醫授「改善妙招」：按穴位也行

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▲廁所,便秘,大便。（圖／記者周宸亘攝）

▲1週拉不到3次！習慣性便秘可透過日常保健和穴位按摩感善。（圖／ETtoday示意圖，下同）

記者趙于婷／台北報導

便秘是現代人常見問題，醫師指出，臨床常見「大便需要非常用力、像羊屎便結塊、感覺解不乾淨、肛門直腸有阻塞感、1週大便不到3次、甚至需要使用手指去挖才能上」等7種狀況，若符合上述2種症狀以上，就屬於「習慣性便秘」，要特別留意排便問題，建議可以透過日常習慣和穴位按摩改善。

台北市立聯合醫院中醫科主治醫師蔡佩怡指出，現代人大部分職業多久坐、少運動、工作壓力、飲食偏差及三餐不定時等都是便秘的可能原因，長期便秘的話，身體會從腸道吸收過多的毒素或是過敏源，進而引起過敏反應，且食物滯留在腸道時間太久也容易產生致癌物質，特別是燒烤、加工肉品滯留體內越久傷害越大，罹患大腸癌的機率也會大大提高。

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▲喝水。（圖／記者曹悅華攝）

▲想改善習慣性便秘，早起要空腹喝一杯350c.c的溫開水。

在中醫觀點上，治療習慣性便秘除了可以依照體質做中藥調理之外，日常生活也可改善便秘情況。蔡佩怡建議，早上起床要空腹喝一杯350c.c左右的溫開水，多做針對下半身及腹部運動，如跑步、健走、仰臥起坐等。

飲食上也要多攝取水分、高纖維食物及適量好油脂，如堅果類、芝麻、杏仁，飲食中可添加小茶匙橄欖油、菜籽油等幫助潤滑腸道。另外，也可透過穴位按摩改善，建議可按「合谷、天樞、足三里、孔最穴」。

合谷穴在「手掌虎口處」，天樞穴在「肚臍兩側約三指處」、足三里在「小腿外側上方處」屬胃經，孔最穴「在手腕內側和手肘內側兩點中間處」屬肺經，這4個穴位均可調整腸道功能，使排便順暢，建議每天每穴按摩至少20至30下。

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關鍵字： 便秘 習慣性便秘 功能性便秘 中醫健康
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