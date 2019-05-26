女性伴侶可「自體滴精」產子　醫曝「3大條件」：4等親之外！

▲醫師指出，女性伴侶可以透過自體滴精受孕產子。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者趙于婷／台北報導

台灣通過同婚專法後，許多愛情長跑多年的同性伴侶在24日上路第一天就前往戶政事務所登記結婚，但因為同婚專法沒有包含人工生殖，對想生孩子的女同志來說，可能是婚姻中的遺憾。對此，不孕症醫師蔡鋒博坦言，的確沒辦法合法進行試管嬰兒，但可以採用「自體滴精法」，但必須遵守3大條件。

蔡鋒博日前受訪時指出，從事不孕症治療多年，遇過不少同性伴侶求做試管嬰兒，但因為法律上不合法，無法讓她們借精生子，而台灣雖然通過同婚專法，但只明定同志伴侶可「結婚登記」，專法第二十四條並沒有納入人工生殖法，因此現行的人工生殖法不在適用範圍內。

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不過國外女同志產子已不是禁忌。蔡鋒博說明，國外其實有很多女同志只用「自體滴精法」產子，只要將精子用滴管注入自己陰道即可，但精子來源有規定條件。

▲台灣通過同婚專法，讓不少同性伴侶有情人終成眷屬。（圖／記者李毓康攝）

蔡鋒博表示，第一精子來源必須在四等親之外以，避免生下有隱性疾病的孩子，第二是為了避免感染疾病，精子必須經過人工生殖單位洗滌純化，第三則是必須和精子提供者簽署同意書，避免日後產生糾紛。

不過這種方式當然也不保證一次就能成功，且也要有安全的處置流程。蔡鋒博解釋，要進行自體滴精法，必須由人工協助生殖單位提供無菌進口卵細管，把洗滌清洗純化後的精液送到子宮腔，千萬不能直接把精液原汁原味送到子宮腔，否則前列腺素會引起子宮強烈收縮，進而產生疼痛。

蔡鋒博也坦言，考量年齡、身體狀況，並不能保證一次就能成功，為了增加成功率，也建議接受精子的女方施打適量的排卵針，才有助增加成功率。