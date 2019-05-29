為抱金孫！準婆婆手刀衝公司「逼簽離職」她超憂鬱...男友：要忍耐

▲一名女性被未來婆婆逼離職，產生婚前憂鬱症。（圖／免費圖庫，下同）

記者趙于婷／台北報導

一名32歲雅婷（化名）在上市公司擔任部門主管，和男友愛情長跑10年，最近準備規劃結婚，但婚後想先享受兩人世界，沒想到未來婆婆為了可以趕快抱孫，直接衝去公司逼她離職，眾目睽睽下把她拖去健檢。雅婷無奈向男友求助，沒想到男友竟要他忍耐，讓她壓力大到罹患「婚前憂鬱症」。

收治該病例的身心、精神科醫師楊聰財指出，雅婷預計6月結婚，沒打算馬上生孩子，因此婚後打算購置小家庭套房，沒想到婆婆不僅逼他們要同住，還要求她結婚前先辭掉工作、專心在家準備懷孕，好讓他們早日抱得金孫，雅婷也柔性拒絕，沒想到婆婆手段越來越激烈。

請繼續往下閱讀...

抱孫心切的準婆婆直接闖進公司，嚷著要她立刻遞出辭呈，更在眾目睽睽之下把她拖去醫院接受健康檢查。孤立無援的雅婷開始出現食不下嚥、夜不成眠，面對婚禮籌備變得消極，也排斥他人對結婚的祝福，常常沒來由的暴怒或大哭，狀況長達兩個月，只好求助精神科醫師。

▲當兩個不同世代因婚姻關係被迫交集時，就可能引發溝通衝突。

楊聰財說，現在年輕世代的婚姻觀趨向個人主義，較追求與另一半的自由親密關係，跟過去傳統的支配控制模式大相徑庭，當兩個不同世代因婚姻關係被迫交集時，就可能引發溝通衝突。

他進一步指出，尤其華人社會的女性大多被要求配合男方提出的條件，臨床上最常見的包括家長強勢介入結婚籌辦、不知如何面對未來的公婆及擔心婚後生活受到限制等等，在結婚前產生一種莫名不安、對未來迷惘的焦慮，導致睡眠障礙、食慾不振或情緒低落等婚前憂鬱症狀。

「婚前憂鬱症」出現的症狀及程度因人而異。楊聰財建議，可採婚姻協談合併藥物治療，透過專業心理專家採婚姻協談，讓雙方先找出問題源頭，再針對問題討論對應的策略，進一步探討彼此需求並對婚姻生活訂定近、中、遠程的目標，同時由專業醫師搭配藥物來改善焦慮、憂鬱及失眠等症狀，紓緩患者的負面情緒。