鳳梨治飛蚊症？眼科醫警告：OO患者吃多更傷...不惡化妙招看這！



▲鳳梨真的可以治飛蚊症嗎？（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／鐘珮禎

「鐘醫師～報導說吃鳳梨可以治療飛蚊症，這消息是真的嗎？」台灣鳳梨甜吻吻，鐘醫師也很愛呢！但在討論鳳梨之前，我們先來說說什麼是飛蚊症吧！所謂的飛蚊症，是指看到像飛蚊的影子，有些人則覺得像浮游生物，還有些人會說像看到飄動的蜘蛛絲或棉絮。有時候躺著看天花板或彎腰低頭時，飛蚊突然變得好明顯，有時候又突然不見了，這些都是典型飛蚊症的症狀。

飛蚊症可以分為兩大類，一類是生理性的變化，也就是玻璃體液化所造成，這樣的飛蚊不太會影響視力，也沒有失明的危險性。當我們專注看別的東西的時候，這樣的飛蚊症狀甚至會被大腦忽略，而感覺不到它的存在！根據統計，九成以上的飛蚊症都是這一類型。另一類型則是病理性的變化，簡單地說就是可能會造成失明。譬如視網膜剝離、玻璃體出血、或脈絡膜發炎等的初期症狀就是以飛蚊症來表現。



▲病理性的飛蚊症需要詳細檢查，積極治療；生理性的飛蚊症因為不影響視力，所以不建議病人接受侵入性的治療。（圖／達志示意圖）

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病理性的飛蚊症當然需要經由詳細的檢查後積極治療，那生理性的飛蚊症呢？既然它不影響視力，眼科醫師一般也不建議病人接受侵入性的治療。不過，大部分的病人還是會問「吃什麼可以改善飛蚊症症狀」，我想這也是為什麼會有人想要研究吃鳳梨和飛蚊症的關係。

研究將有飛蚊症的病患分為兩組。第一組每天吃兩片鳳梨，連續三個月；第二組每天分別吃一或二或三片鳳梨，連續三個月。最後比較飛蚊症嚴重程度的變化。結果，得到很有趣的結論，就是吃鳳梨可以減少飛蚊症，而且吃越多飛蚊減少越明顯。不過這個研究並沒有分析「沒吃鳳梨的人，是否三個月後飛蚊症也會大幅減少」。在臨床上的確觀察到有些病患，透過醫師詳細的說明和定期追蹤後，飛蚊症同樣會改善。

因為飛蚊症是一種主觀感覺，沒辦法科學化定量，加上飛蚊症會有動態變化，隨著姿勢和時間，症狀嚴重程度都不一樣，甚至我們一開始也說了，當我們專注看別的東西的時候，這樣的飛蚊症狀可以被大腦忽略，而感覺不到它的存在，所以研究結論真的是這樣嗎？可能需要更多更縝密的大型研究來佐證。

而且，鳳梨的營養素經過腸胃道消化吸收、血液循環、以及眼球屏障的重重關卡後，有多少能真正進入眼球內達到治療效果，這可能也需要進一步的研究。再者，台灣農民超會種水果，鳳梨甜度很高，糖尿病患者尤其要留意攝取量，否則糖尿病視網膜病變合併玻璃體出血，飛蚊症反而更嚴重！



▲鳳梨甜度很高，糖尿病患要留意攝取量，否則飛蚊症反而更嚴重。（圖／達志示意圖）

結論是鳳梨對飛蚊症到底有沒有效？以維他命C的角度來說，鳳梨的確對眼睛有幫助，但如果希望吃了某一種食物後，飛蚊症就能從此消失，以目前的醫學文獻報告，不管是鳳梨還是葉黃素都還達不到這樣驚人的效果。

看到這裡很失望嗎？別失望，生理性飛蚊症本來就不會影響我們的視力，只要注意以下5點：

1.避免眼球撞擊外傷。

2.避免劇烈或急速運動

3.避免熬夜及用眼過度。

4.均衡攝取含有抗氧化營養素的食物，譬如魚、蛋、青菜、水果、堅果等。

5.如果飛蚊突然增加或合併閃光症狀，要趕快到眼科做詳細的視網膜檢查。如果沒有增加，也請半年到一年定期做檢查。

我們還是可以和飛蚊症和平共處喔！

本文經授權轉自：鐘珮禎醫師 愛眼專頁