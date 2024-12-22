醫示警「散光2大錯誤觀念」　恐加劇視力模糊、眼疲勞

▲醫師指出，許多人買隱形眼鏡都沒注意到散光問題。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

全台有近650萬人有「散光」問題，但大部分都沒有正確的觀念！醫師指出，許多人對散光矯正是消極處理態度，多有「以為散光症狀習慣就好」、「加深近視度數就可以解決散光」2大錯誤觀念，常常在購買隱形眼鏡時未留意散光問題，這恐會增加「視力模糊、眼睛疲勞」問題，甚至會伴隨「光暈、頭痛肩頸痛」等症狀。

台灣隱形眼鏡學會榮譽理事、馬偕醫院眼科資深主治醫師鄭惠川指出，根據衛福部統計指出， 台灣6～11歲散光盛行率為19.3%，18～24歲37.9%，而18～24歲與25～39歲也有高達42.4%與41.5%的比例，可見散光是國人普遍且常見的視力問題，但觀察網路社群討論，卻有不少民眾缺乏正確散光衛教知識，對散光矯正態度消極。

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國外研究已顯示，散光會增加閱讀困擾，影響學生族課業成績，而工作效率也會因散光影響而低下。中山醫學大學視光學系副教授蕭清仁博士提到，目前有許多人會配戴隱形眼鏡，卻忽略隱形眼鏡屬醫療器材，配戴前應透過正確的驗配步驟，或以為加深鏡片度數就以為可解決視力與散光問題。

而針對散光錯誤觀念，鄭惠川說，社群討論中有不少人覺得「散光從小就有」、「散光不影響生活」，甚至以為「散光可以習慣」等，便認為不矯正也沒關係，甚至認為散光度數不高，只要戴一般近視眼鏡就能勉強看得清楚，但散光若沒有好好處理，恐衍生更多的視力問題，甚至引發其他眼部與身體不適困擾。

▲醫師提醒，未留意散光問題，恐導致「光暈、頭痛肩頸痛」等症狀。

民眾對散光第二大錯誤觀念就是「以為散光只要加深近視度數就可以」。鄭惠川指出，由於散光患者看物體時，邊界會模糊不清或有光暈，因此有不少人誤以為是近視的關係，甚至認為只需要增加近視度數即可解決散光，但無論是眼鏡或隱形眼鏡，都應經由專業驗光人員進行眼部狀況檢測，並以配鏡處方箋的方式幫助患者選擇合適的矯正方案。

鄭惠川提醒，根據國際文獻指出，散光過矯或欠矯，視力品質下降、眩光風險增加53%～77%、夜間駕駛困難66%、跌倒風險增45%，甚至是道路碰撞死亡率比白天駕駛高3倍。

台灣隱形眼鏡學會提醒，若有散光隱形眼鏡配戴需求，應前往專業視光通路進行完整的驗配流程，目前也已有高達1,660種散光矽水膠日拋隱形眼鏡處方規格，民眾都可透過個人化驗配為自身的用眼品質把關。