精液「4狀態」不正常！醫搖頭：太白也不對

▲正常精液應呈現灰白色，顏色太白也不對。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

男生們別只在意「30公分」的長短硬軟，射後精液的顏色與質地，也反映出你的健康狀況。泌尿科醫師朱信誠指出，在正常情況下，精液應為灰白色，一旦發現精液呈現「4狀態」小心是異常了，包括顏色太白、太黃，質地太透、太稀，都得留意健康亮紅燈了。

開業泌尿科診所院長朱信誠在粉專衛教指出，人們常透過體內排出的「東西」檢視自身健康，像是感冒時鼻涕的顏色、排便時糞便的形狀，以及女生生理期時排出的經血，當然男生射精時的精液也行。他接著分享如何從透明度、濃稠度及顏色以檢測精液的健康程度。

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1.精液太透

牛奶、豆漿這類的乳白色，是普遍對於精液的顏色聯想。而在正常情況下，精液應呈現灰白色，若在射精後發現精液有些過於透明，就可能存在嚴重缺乏精子的問題。

2.精液太稀

除了顏色與透明度外，黏稠度也常被當作檢視精液健康的標準。如果精液太稀，以手指碰觸拉開後沒有稠稠的「細長狀」，反映的即是精子活動力不足。

3.精液太白

精液顏色太白也須留意！精液越白，並不代表精蟲越多，反而可能是感染、有病菌的現象，並非只有「奇怪的顏色」才代表生病。

4.精液太黃

另一個代表感染的就是黃色，如果精液呈現黃色，代表輸精管、泌尿道、前列腺或精囊恐正處於發炎狀況，一旦伴隨射精灼熱、疼痛，請務必就醫，否則拖久了可能引發不孕。