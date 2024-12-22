有脂肪肝都沒感覺！「10種食物」能逆轉　營養師清單一次看





▲有80%患有脂肪肝者，都是在健檢時發現的。（示意圖／亞大醫院提供）

文／常春月刊

有脂肪肝的人通常沒有感覺，有將近8成以上的人是在進行健康檢查時無意中發現，少數的症狀多半只是ㄧ些非特異的腸胃道症狀，例如上腹部不適或有輕微疼痛；有些人則是出現食慾不振、疲倦、腹脹、上腹壓迫感及噁心、嘔吐等症狀，少數人有肝腫大或肝功能異常等現象。

營養師程涵宇指出，會形成脂肪的原因，不外乎是飲食、睡眠、運動、抗氧化壓力等出了問題，所以，要解決內臟脂肪的問題，除了要改變生活習慣之外，也要多注意飲食控制，才能發揮效果。所以，想要跟脂肪肝說再見，先做到以下三件事，包括健康飲食且吃得剛剛好就好、減重和運動，並分享了降低脂肪肝的10種好食材。

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1.咖啡

研究指出，咖啡可能與肝臟酵素的活性降低相關，這可能有助於緩解脂肪肝的發展，肝臟酵素的升高通常與肝臟損傷有關；另外，咖啡含有豐富的抗氧化劑，例如咖啡因和多酚，這些成分對於減緩氧化作用和減少細胞損傷可能有幫助，進而降低脂肪肝風險。也有研究表明，咖啡可能影響脂肪和醣類代謝，並促進脂肪氧化和減少脂肪累積，皆對降低脂肪肝有幫助。

這樣吃：建議無糖黑咖啡，每天最好不超過2杯超商大杯（480ml）美式，以避免咖啡因過量造成頭暈、頭痛或心悸等問題。（一杯大杯黑咖啡的咖啡因約200～300mg，台灣建議一天咖啡因不超過300mg，美國及歐盟建議不超過400mg）

2.綠色蔬菜

綠色蔬菜富含膳食纖維，常見的如菠菜、高麗菜和芥蘭菜，膳食纖維有助於提升飽足感、控制體重，同時也有助於降低血糖和膽固醇，進而減少內臟脂肪堆積。綠色蔬菜也含抗氧化劑，如維生素C、維生素A及多酚這些成分有助於抵抗自由基，減緩細胞損傷，並保護肝臟細胞；蔬菜中的維生素K、維生素B和礦物質鐵、鈣、鎂等，對於肝臟功能和整體健康都很重要。

這樣吃：建議食用蔬菜時不要過度烹煮，才不會讓蔬菜中的營養物質大量流失，建議可以用無水快炒方式來烹煮蔬菜，減少營養素流失。

3.豆類

黃豆、鷹嘴豆等蛋白質豆類，不但低脂，又含有豐富的植化素，同時含有抗性澱粉，有助於減重、減脂，並能保護肝臟，減少肝臟脂肪的堆積。另外，比起肉類，豆類多了膳食纖維，而且鉀含量高，也相當適合有心血管疾病、高血壓的人。

這樣吃：一般來說，20g的乾蛋白質豆或50g生鮮蛋白質豆（例如毛豆）就含有7g蛋白質，約等於30g的肉類的蛋白質含量，所以若是大量想補充蛋白質，蛋白質豆類或其製品如豆漿、豆腐等，都是非常優質的選擇。但要注意的是，記得選擇無糖蛋白質豆類製品，例如無糖豆漿、無糖豆花等避免攝取過多的熱量。

▲鯖魚富含Omega-3魚油，不用擔心將重金屬吃下肚。（示意圖／本報資料照）

4.魚類

大多數魚類含有豐富的Omega-3魚油，能抗發炎、減少肝臟發炎反應，還能降低肝臟脂肪的堆積，同時能增加體內好的膽固醇HDL，並降低三酸甘油酯和壞膽固醇LDL，對於預防脂肪肝有幫助。

這樣吃：比起豬肉、牛肉或雞肉等肉類，魚類的肌肉纖維組織比較短，咀嚼之後較容易被分解，更容易被人體消化與吸收。但常聽說魚的體內容易累積重金屬，吃下肚對健康不利；其實只要正確選擇例如鯖魚、秋刀魚、圓鱈、扁鱈等低重金屬汞安全來源的魚更安心，同時建議一週吃魚貝類兩次以上更佳。

5.燕麥

許多人發現自己的膽固醇超標，會把燕麥當成早餐來享用，的確，全穀類、高纖的燕麥，營養價值非常高，燕麥富含膳食纖維，對於促進腸道健康、預防便秘、降低膽固醇和控制血糖都有幫助，還有助於提供長時間的飽足感，對於體重管理也有幫助。另外，燕麥中含有的抗氧化劑如維生素E，有助於對抗體內自由基，減緩氧化反應，進而幫助降低脂肪肝的風險。

這樣吃：除了和許多人一樣，不管是用開水沖泡燕麥片，或是把燕麥片加入牛奶、豆漿或咖啡等飲品中都可以，就是用來取代麵包、饅頭、稀飯等傳統早餐；另外，也可以將燕麥加入白米一起煮，增加主食的纖維量，對於體重管理或降低脂肪肝都有助益。

6.堅果

堅果是富含健康脂肪的食材，含有單元不飽和脂肪，對於心臟健康相當有益處，而心臟健康與脂肪肝的發展有一定的相關性；堅果同時富含抗氧化劑，例如維生素E，有助於對抗體內的氧化反應，減緩細胞損傷的發生。

這樣吃：堅果的種類很多，常見的有腰果、核桃、杏仁果等都很棒，每天建議量20公克，在運動後吃堅果還能達到輕鬆增肌、幫助修復的效果。

7.薑黃

薑黃素是抗氧化、對抗體內自由基的好幫手，不但能刺激血液循環，也有產熱的效果，還能幫助護肝，降低肝指數；也有研究指出，薑黃素也能預防心血管疾病及失智症等疾病。

這樣吃：大小朋友都喜歡的咖哩飯、咖哩麵，就是攝取薑黃素最好的料理，或是近來很流行的薑黃粉，可以單獨撒在食材上或打進蔬果汁，就能輕鬆吃進營養。

▲橄欖油是好油，有助於體內脂肪代謝。（示意圖／翻攝自Pixabay）

8.橄欖油

別因為怕脂肪堆積就不吃油，其實只要攝取好油，像是橄欖油等不飽和脂肪酸多，讓飽和脂肪酸減少，就能調整體內的體脂肪，因此選對好油，也能幫助體內的脂肪代謝。

這樣吃：橄欖油直接作為烹調的主要用油，若要保留最多的橄欖油多酚營養，低溫或是輕烹調也是較好的方式。

9.大蒜

研究發現，多吃大蒜跟降低脂肪肝有關，大蒜含有豐富的抗氧化劑，如硫化合物，有助於對抗體內自由基、減緩細胞損傷，進而有助減輕肝臟損傷，甚至能減少脂肪肝的形成。另外，大蒜中的蒜素可以提升免疫力，其中的硫化物還有殺菌、預防腫瘤增生、預防心血管疾病等效果。

這樣吃：烹煮大蒜之前，先將蒜頭的薄膜剝掉，與空氣稍微氧化一下，蒜素才可釋放出來；要特別注意的是，若熬煮太久，蒜素功能會減弱，建議除了在料理初期放入大蒜增加香氣，在食物起鍋前也放入大蒜能增加蒜素攝取，蒜頭雞湯、蒜片義大利麵，都是攝取蒜素的可口料理。

10.黑木耳

黑木耳是相當熱門的健康養生食材，含有豐富的膳食纖維、多醣體，可說是腸道的清道夫，能幫助潤腸排便，預防減重時宿便的累積。其中的水溶性纖維質，有研究證明具有降膽固醇的作用，而且因為黑木耳熱量很低，又能提供飽足感，對於體重控制很有幫助。

這樣吃：可以自製黑木耳露（一把黑木耳對4倍的水，打成汁，若要甜味，可加入鳳梨或枸杞），既能增加飽足感，又有對排便有幫助，進而降低體內的脂肪。

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