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生病才回台爽用健保沒了！「停復保」今廢止　旅居國外需照繳

▲▼健保署外觀。（圖／記者洪巧藍攝）

▲健保「停復保」規定正式走入歷史。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

健保「停復保」規定今（23）日正式取消，健保署表示，目前停保有效者約21萬人，但未來不分是否旅居國外，國人只要設有戶籍，均應持續加保及繳納保險費，如在國外發生不可預期緊急傷病或緊急分娩，可於當地醫療院所就醫，再檢具書據向健保署各分區業務組申請核退自墊醫療費用。

衛福部於113年12月23日修正全民健康保險法施行細則，取消健保停復保相關規定。健保署表示，配合本次施行細則規定修正，自113年12月23日起，即不再受理停保申請案件；凡113年12月22日（含）以前，已辦理停保的民眾，當次出國達6個月以上者，該次停保持續有效至返國入境日辦理復保；若出國未達6個月，應註銷該次停保，且需補繳暫停繳費期間的健保費。

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健保署強調，取消停復保規定後，符合加保資格者都應依適法身分辦理加保，加保後健保署每月寄送繳款單至投保單位，由投保單位持單繳費；至於以第6類身分在公所加保的民眾，健保署會寄送繳款單至被保險人通訊地址，並請於期限內持單繳納。

另外，居住國外的民眾，建議可優先選擇「轉帳代繳」，申辦以存款帳戶或信用卡自動扣繳保險費，也可以申請電子繳款單，由健保署寄送繳款單至指定的電子信箱，民眾於收到電子繳款單後，選擇以信用卡、活期帳戶或行動支付（一卡通MONEY、街口支付、台灣PAY）等多元方式繳納保險費。

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