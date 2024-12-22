她心肌梗塞「3動脈塞2.5條」！風險最高族群曝　醫：50%↑沒徵兆

▲低溫好發心肌梗塞，醫師示警，約有一半的患者發生前無明顯徵兆。（示意圖／123RF）

文／健康好厝邊

低溫增加心臟病猝死風險！醫揭寒流對心血管三大傷害

周四、周五（12/19、20）冷空氣再度南下，全台氣溫如溜滑梯持續溼冷，各地傳出民眾因心血管疾病緊急就醫甚至猝死。新光醫院心臟內科主治醫師陳冠任在《健康好厝邊》專訪指出，寒冷天氣會引發血管收縮，導致血壓上升，心跳加快，交感神經過度活躍，導致心血管事件風險上升。另外，低溫時血管不穩定的斑塊和血栓更容易破裂，造成血管阻塞，引發心肌梗塞或其他急性心血管事件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

冬季低溫是心肌梗塞的好發時節，陳冠任醫師指出，常見的心肌梗塞症狀包括胸悶、喘息、胸痛，特別是持續時間半小時以上的胸痛發生務必要盡快就醫。但約有一半心肌梗塞發生前沒有明顯徵兆，如近日一名70多歲女性因心肌梗塞就醫，檢查後發現三條主要冠狀動脈已堵塞兩條半，且血壓、血脂、血都超標，顯示平時定期健檢與積極控制三高的重要性。

哪些人容易在寒流時發生冠心病、心肌梗塞、心律不整？

心血管疾病長年高居國人十大死因第二名，而慢性病控制不佳是引發心血管事件最重要危險因子。陳冠任醫師表示，血壓、血脂、血糖過高是影響心臟健康的「三大天王」，且未必只有中高齡者會在天冷時發生心血管疾病，年輕族群也可能因為生活習慣與三高發病。心血管事件的主要危險族群包括：

1. 三高患者：高血壓、高血脂、高血糖患者在寒冷時更容易出現血管收縮或血栓、斑塊破裂導致急性心血管事件。

2. 有心血管疾病史者：曾經罹患冠心病、心肌梗塞或心律不整的人，氣溫驟降時較容易發生心血管事件。

3. 家族病史者：有家族心血管疾病病史的人需更加注意低溫對健康的影響。

4. 肥胖或生活習慣不佳者：過度肥胖（BMI超過35）者，以及長期熬夜、壓力大、不運動或吸菸的人，心臟疾病發生的機率也更高。

▲患有慢性疾病，卻未依照醫囑規律服藥者，會提升發病風險。（示意圖／視覺中國）

有慢性病或冠心病高風險族群，血壓、血脂更要積極控制

陳冠任醫師強調，預防心血管疾病的關鍵在於控制三高，如果血壓、血糖、血脂控制得好，即使在寒冷天氣，心血管疾病的發生率也能降低，然而國人對於血壓、血脂的控制觀念仍有待加強。如目前高血壓控制標準已降至130/80 mmHg，超標後應積極介入，若經醫師評估需要藥物控制，務必依循醫囑規律服藥，切勿自行停藥反而導致血壓不穩定，升高發病風險。

陳冠任醫師表示，近期收治一名70多歲患者五年前開始接受高血壓治療，但治療期間狀況若稍有好轉便自行停藥，導致血壓、血脂控制不穩定。今年年初開始陸續出現胸悶、喘不上氣等症況，回診檢查後發現已有冠狀動脈阻塞，緊急就醫並接受心導管手術與裝設心臟支架，現仍在加護病房觀察中。

如何預防天冷猝發心臟疾病？泡溫泉或運動要注意1動作

1. 室內外保暖措施

寒冷天氣是心血管疾病的高發期，保暖是第一步。陳冠任醫師建議，尤其是頭部、頸部和手腳等血液循環末端部位，應穿戴適當的帽子、圍巾和手套。此外，晨間氣溫最低，建議晚起避免直接暴露於冷空氣中。

2. 飲食與運動控制

均衡飲食、減少高脂肪與高鹽食物攝取，並保持適度運動有助於心血管健康。然而，在寒冷天氣中運動需格外小心。陳冠任醫師建議，冷天時運動前應充分暖身並量力而為，如果出現胸悶、氣喘等體力急遽下降狀況時建議先暫停鍛鍊。

3. 泡溫泉注意溫差

溫差過大可能對心血管造成衝擊。陳冠任醫師提醒，泡溫泉前應確保身體未直接暴露於冷空氣，並避免水溫過高（建議不超過40°C），以及長時間浸泡。出入溫泉時務必穿著浴袍或防寒衣物做好保暖。

4. 定期健康檢查

陳冠任醫師建議，特別是有三高或家族病史者，應每三至六個月定期檢查血壓、血糖、血脂，並配合心電圖、超音波等檢查。

5. 避免吸菸與過量飲酒

吸菸和過量飲酒會加重血管內斑塊形成，進一步增加心血管疾病風險。陳冠任醫師呼籲，戒菸和控制飲酒量對心臟健康至關重要。

另外，施打流感疫苗能提升保護力並減少高風險族群的心臟病風險，陳冠任醫師建議，65歲以上族群只要經醫師評估，沒有過敏或注射當日處於感冒、發燒等感染症狀，都建議接種流感疫苗，有助於保護心血管健康。

本文經授權轉自：健康好厝邊