北榮AI手術「秒喬直脊椎側彎」　70歲輪椅嬤術後第2天就下床走

▲北榮透過AI微創手術，截彎取直脊椎。（圖／北榮提供）

記者趙于婷／台北報導

一名70多歲的林婆婆年輕就有脊椎側彎問題，隨著年齡增加，行動越來越困難，前幾年開始腿部疼痛不堪、寸步難行，試過復健物理治療及各種注射打針均無效，最後只能坐輪椅。經過北榮結合AI的微創技術治療，雖經歷8小時手術，但第2天即下床走路，解除多年疼痛。

台北榮總神經醫學中心神經修復科主任吳昭慶指出，老人常見脊椎退化變型，合併骨質疏鬆，導致腰酸背痛、坐骨神經痛，行動不便、舉步維艱，在手術治療上，過去此類複雜脊椎手術風險偏高，病人往往必須承受失血多、傷口大、肌肉破壞較多、復原時間冗長等等缺點。

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台北榮總神經外科脊椎團隊，以最先進的微創技術，結合AI智慧電腦導航設備，治療複雜脊椎骨刺併滑脫變型的病人。吳昭慶說明，近10多年來，神經外科脊椎團隊致力發展微創脊椎矯型手術，利用多重套管式微創器械，加上AI機器人智慧型顯微鏡，進行前側位、後位顯微手術，截彎取直，重塑直立脊椎。

吳昭慶也進一步分享，個案林婆婆在年輕時就有脊椎側彎的問題，生產後經常腰酸背痛與腳麻，生活大致上還可以應付，但隨著年齡增加行動越來越困難，前幾年開始腿部疼痛不堪、寸步難行，於他院接受脊椎內視鏡手術未見改善，反而更加嚴重。

林婆婆經朋友介紹轉至北榮接受微創脊椎手術後，第二天即下床活動行走，手術後半年多，逛街買菜都行動自如，近兩個月來已開始騎腳踏車，恢復自由行動生活，更意外地發現身高增加3公分。

北榮AI微創以微創脊椎矯型手術，包括斜前側融合及顯微椎孔間融合手術聞名國際，相關論文於近期內發表在神經外科（Journal of Neurosurgery: Spine）、脊椎外科（Spine）知名國際期刊。另外，近期北榮神經外科也與國際醫材大廠合作成立國際微創脊椎手術教育中心，推行脊椎AI微創手術教育，目前已有南韓、日本、新加坡醫師預定明（114）年至北榮觀摩學習。