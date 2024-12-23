罕見！雙胞胎出生差111天　40歲女「延遲生產」創國內紀錄

▲關女士順利產下雙胞胎二寶。（圖／記者趙于婷攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

40歲關女士經試管嬰兒成功懷上雙胞胎，但在第19周突然大量破水，第1位寶貝在20周自然產，夫妻希望保住第2位寶貝，接受強效抗生素和子宮頸環紮術治療後順利安胎，第2位寶貝在滿36周、今年10月10日順利自然產。該孕婦的雙胞胎寶貝分別差111天出生，是目前國內已知最久、出生周數最大的罕見延遲生產成功案例。

國泰醫院婦女醫學部產科主任陳俐瑾指出，雙胞胎屬於早產的高危險群，平均會在36周提前生產，若是遇到早產的情況，通常兩個寶寶會一起分娩出，能夠間隔24小時以上才生出第2個寶寶的狀況相當罕見，在醫學上叫做雙胞胎延遲間隔生產。

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陳俐瑾說明，由於早產常常有潛在性子宮腔感染，且生完第1個寶寶後子宮頸會打開，這些都是難以將第2個寶寶安住的原因，就算成功度過前幾天，後續滯留在子宮腔的胎盤跟臍帶也要非常注意感染跟凝血病變的問題，因此需要密切觀察與適當治療。

▲關女士一家人與陳俐瑾醫師合影。

根據過往醫學文獻報告，雙胞胎延遲間隔生產超過1天以上的成功個案數只有82例，成功機率大約不到萬分之一，平均延遲天數為數天到數周，其中最久的個案在葡萄牙，高達154天。而台灣至今成功的個案數寥寥無幾，國泰醫院此次成功將二寶安胎破百天應是國內已知最久、出生周數最大的紀錄。

關女士受訪時也分享，自己在34歲做過第一胎試管嬰兒，39歲想說要把胚胎用完，所以做了第2次試管嬰兒，當時覺得第1胎很容易，所以第2次試管嬰兒也很放心，還跟先生出國玩，結果回國後大破水，馬上到急診，隨即被告知要安胎住院。

關女士說，後來因為破水太嚴重，所以第1個寶寶就因此流掉了，當時希望全力保住第2個寶寶，就進入安胎過程，當時心情其實滿緊張的，一路回診持續安胎到第35周，由於一直有感覺到宮縮，解開子宮頸環紮的，終於順利生產。

▲醫師提醒，若是遇到早產徵象，應盡速到有早產兒急救能力的醫療院所就醫。

根據國健署統計，台灣早產發生率由95年的8.5%攀升至112年的10.8%。陳俐瑾說，原因可能是目前「試管嬰兒雙胞胎的比例增加、孕婦高齡化、有抽菸喝酒吃檳榔習慣」等因素有關。另多胞胎、羊水過多、胎兒過大和前置胎盤都有可能出現早產。

陳俐瑾提醒，高齡雙胞胎孕婦平時應注意子宮收縮的情形，並建議在第二孕期（懷孕第16到24周）接受子宮頸長度測量，密集回診產檢，以減少因早產造成寶寶的生命危險或長期性併發症，若是遇到早產徵象，包含「出血、宮縮、破水」，應盡速到有早產兒急救能力的醫療院所就醫，盡早治療。

