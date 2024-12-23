北市老人「免費健檢」7.3萬名額！明年1月開搶、特殊族群可優先

▲台北市老人健康檢查服務114年1月開始登記。（示意圖／達志影像）

記者趙于婷／台北報導

台北市老人健康檢查服務自114年1月開始登記，1月6日開放北市列冊關懷特殊族群長者網路取號，1月15日開放設籍北市65歲以上一般長者取號。台北市衛生局表示，114年老人健檢特約醫事機構提升至74家，包含29家醫院及45家診所共提供7萬3,170個老人健檢服務的名額。

台北市健康管理科林雪蘭科長指出，114年總計有74家老人健檢特約醫事機構，其中提供A方案的有50家，提供B方案的有68家，提供C方案有35家，其中113年開始增加的C方案，114年提升至1萬8,259個名額。

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林雪蘭說，開放特殊族群長者網路取號服務時間為114年1月6日早上8時至1月10日下午5時，特殊族群長者為北市政府列冊關懷的長者，包含65歲以上獨居長者、低收入戶、中低收入戶、身心障礙長者及55歲以上原住民，凡持有中華民國身分證、設籍北市並符合前述資格的長者，皆可於北市衛生局網路取號系統取號；也可撥打北市老人健檢免費諮詢專線0800-031-889（服務時段114年1月4日至1月22日，每日早上8時至下午5時）。

而一般長者取號及現場登記則是在114年1月15日起開放，對象為設籍北市65歲以上長者，網路開放時段為1月15日早上8時起至1月20日下午5時止（或特約醫事機構額滿為止）。

林雪蘭也特別提醒，114年僅北市立聯合醫院松山、萬華、南港、內湖等4家門診部及博仁綜合醫院、仁濟醫院、中國醫藥大學附設醫院臺北分院、康寧醫院、健華診所、夏爾診所、家齡診所、榮星診所、思雲診所、悅昇診所、天行健診所、東京生活診所、山林診所、內湖長春診所、高峰診所、樹爸爸親子診所、愛林診所、科安診所、揚德健康診所、榮清耳鼻喉科診所、常哲診所及王志靈診所等共計26家特約醫事機構開放現場登記，現場登記時段為114年1月15日早上8時開始至額滿為止。另美兆診所因臨時搬遷， 114年將先配合1月網路登記，最快為114年5月開始提供服務。

114年北市老人健康檢查項目，共有3項檢查方案，包括A（腦肺）、B（腹部超音波）、C（骨密肌力）套餐，供長者擇一受檢且每年皆可選擇。共同檢查項目包含健康史、身體評估、尿液常規檢查、糞便潛血免疫分析、憂鬱症篩檢、認知功能評估及檢查結果之保健諮詢及異常轉介服務；A方案加上胸腔X光檢查、甲狀腺刺激素免疫分析、維他命B12、葉酸、鈉、鉀、鈣及血液常規檢查等項目；B方案加上腹部超音波檢查、糖化血色素、白蛋白及球蛋白等項目；C方案加上DXA骨密度檢查、肌少症篩檢（小腿圍）、肌少症體能表現評估（或握力）、鹼性磷酸酶（ALK-P）、尿素氮、鈣、血液常規檢查、白蛋白及球蛋白等項目。