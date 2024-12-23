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人夫一開門…下秒「臉朝下倒地」！醫列心梗4危險因子全中

▲▼快訊,緊急,救護車,消防,死亡,案件,車禍,119,示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲男子突然倒地失去意識，妻子見狀緊急求助119。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

冷氣團接連來襲，全台傳出不少猝死的悲劇。急診科醫師魏智偉分享一名50歲男子，在家吃飽飯後欲到戶外抽菸，才一推開落地窗，「碰！」的一聲倒地失去意識，緊急送醫確診心肌梗塞。他表示，在醫學教科書中有張經典圖，其中所描述的「中年、男性、抽菸、冷熱溫差變化大」等心肌梗塞危險因子，該名個案全中。

魏智偉醫師在震震有詞節目中指出，該名人夫約50歲出頭，不知道自己患有慢性病，本身有抽菸習慣的他，因為家中有孩童，被妻子警告不准在家裡抽菸。某天他吃完午餐想到院子抽根菸，怎料才一推開落地窗「一走出去就倒了」，一半身體在外、一半身體在室內。

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魏智偉說，男子的妻子一開始還以為丈夫在開玩笑，因不久前才一起吃飯有說有笑的，怎麼現在竟躺在地上。妻子上前查看，發現丈夫已失去意識，嚇得她立即撥打119求救，並聽從電話另一端救護人員的指導開始為丈夫CPR，直到其他救護團隊到場接手電擊。而男子在送到醫院後，證實為心肌梗塞，所幸經過搶救恢復心跳、撿回一命。

魏智偉表示，在醫學教科書中有張經典圖，描述冬天裡一名男子要到戶外抽菸，發生心肌梗塞倒地，其中「男性、中年、抽菸及冷熱變化」，就是心肌梗塞所有的危險因子。

▲▼吸菸人口,抽菸,煙蒂,肺癌,空汙,二手菸（圖／記者張一中攝）

▲抽菸傷害心血管的同時也威脅著性命。（示意圖／ETtoday資料照）

ICU護理師林婷曾分享一名抽菸近30年的40多歲男子，因胸悶、胸痛到急診，在經過抽血及心電圖診斷後，醫師懷疑是心肌梗塞，建議應立即安排做心導管，但苦勸半天患者「只想先吃藥」了事，即便已告知存有極大風險，仍堅持要自行離院，一簽完切結書急奔急診室外抽菸，「目擊的警衛表示，他抽不到5分鐘，突然倒臥在急診旁邊的花圃，全身發紫…。」

林婷當時接受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，男子被緊急推回急診室插管、電擊、做心導管，急救時發現他口袋裡還有5、6個打火機，菸也只剩2支，聽家屬轉述得知男子數日前即表達胸痛不適，卻一直安慰自己「沒事啦，睡一覺醒來就舒服了」，當下還在ICU與死神搏鬥，能不能醒來都成問題。她感慨地說，「原來這是最後一根菸」，令人不勝唏噓。

外科醫師陳榮堅在《健康多1點》節目中指出，吸菸導致血管收縮，容易中風、心肌梗塞，而男性最在乎的，「當你血管收縮，不是只有腦血管跟心血管，鳥鳥血管也會收縮」，有相當高的比例會不舉，因此警惕男性，與其狂吃威而鋼，還不如戒菸較實在。

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