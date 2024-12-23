9款小菜熱量排行！營養師：想吃蔬菜「油脂直接爆表」

▲有些小菜看似清淡，卻暗藏爆油陷阱。（示意圖／本報資料照）

記者李佳蓉／綜合報導

每次到小吃店、麵店用餐，除了點份主食外，免不了來幾盤小菜，不過不少看似清淡的品項卻引爆熱量危機。營養師蘇妍臣此次即針對滷海帶、燙青菜、滷白菜等幾款常見小菜的熱量與油脂量進行評比，其中她點名滷筍乾是「油脂大魔王」，外食族一餐若想要吃2份以補足蔬菜攝取量，會直接讓當餐的油脂量爆表。

營養師蘇妍臣在粉專《蘇妍臣-婦孕幼童營養師》發文分享，此次評比包括滷海帶、燙青菜、炒青菜、滷蘿蔔、筍乾、海帶芽、滷白菜、涼拌小黃瓜及各式泡菜。她表示，結果發現低熱量又低油脂的第一名是滷海帶，經過店家加熱後，不會再添加油蔥或油，僅淋上些許醬油膏就上桌，讓你吃菜卻不會吃進過多油脂。

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蘇妍臣接著說，很多人以為燙青菜的熱量與油脂量低於炒青菜，「是天大的錯誤！」她直指原因在於用油量，一般而言，約100公克的炒青菜會搭配5公克的油；然而100公克的燙青菜卻會淋上2匙5公克的油。因此，如果點一盤燙青菜，她建議可請店家只要淋上少於1匙的紅蔥油，再搭配原本就會淋上的醬油膏，即可大量減少油脂攝取。

▲滷筍乾是油脂大魔王，若想靠它補足蔬菜攝取量，油脂直接爆表。（示意圖／翻攝自Pixabay）

至於滷白菜，蘇妍臣說明，如果不加蛋絲、豬皮的滷白菜，油脂含量其實很低，一旦加入很多蛋絲與豬皮，油脂量能相差7倍以上。她接著提到醃漬類的蔬菜，如涼拌小黃瓜、醃蘿蔔等，會放入一定的砂糖與香油，默默地使人吃進不少精製糖和油脂，若又加入辣醬、辣油的香辣口味，熱量及油脂很容易超量。

「這次小菜類油脂的大魔王，就是滷筍乾。」蘇妍臣指出，筍乾本身的熱量和油脂並不高，問題出在烹調方式，店家會將筍乾搭配五花肉或控肉一起燉煮，一盤（約100公克）的滷筍乾，油脂量已佔了當餐的一半油脂量，「如果外食時想用2份滷筍乾來補足蔬菜攝取，就會直接讓當餐的油脂量爆表，不可不慎。」

最後，蘇妍臣分析各式泡菜，韓式泡菜單以辣椒及鹽調味，所以熱量和油脂量極低；台式泡菜則會加入一定量的砂糖，雖油脂量不高，但對於想控糖或有糖尿病問題者，仍須注意；黃金泡菜因製作過程中放入一定量的豆瓣醬及香油，因此每一份100公克的黃金泡菜，其油脂量佔一餐的2/3量，若又搭配雞排或炸排骨，油脂和熱量衝破天際。

▼營養師圖解各式小菜熱量及含油量。（圖／營養師蘇妍臣授權提供）