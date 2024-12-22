「吃3食物」一堆人爆痛風！　調查：海鮮排第2名

▲當血中尿酸濃度超出飽和度，就可能在人體關節處沉澱，形成尿酸結晶。（示意圖／免費圖庫pixabay）

文／華人健康網

冬天氣溫驟降，飲食不控制小心痛風找上門！痛風的發生與血液中尿酸濃度過高有極大的關聯。尿酸是嘌呤（俗稱普林）在人體分解代謝後的產物，藉由尿液排出體外，若是攝取過多富含嘌呤的食物，或是尿酸經由腎臟排泄到尿中的過程中受阻，就會導致血中尿酸濃度過高。

當血中尿酸濃度超出飽和度，就可能在人體關節處沉澱，形成尿酸結晶。這些結晶（尿酸石）屬於人體異物，會觸發白血球的免疫反應，在免疫細胞的攻擊下導致急性發炎，關節處出現紅、腫、熱、痛，甚至會伴隨畏寒、發燒，也就是我們稱的急性痛風。

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冬天痛風容易發作，3大類食物是禍首

根據統計發現，有一半的痛風病人，發作前飲用過啤酒（佔60%），其次為海產（18%）、內臟食物（14%），也可能因藥物、疲勞，或感染等誘發。最常見的發作部位是在腳大拇趾的第一個關節，也有可能在手、足其他關節處。這一種急性痛風表現通常在兩週內會自然消退，可能一年發生數次，也可能幾年才發生一次。

中醫治療痛風：清熱解毒、利濕通淋

孫毓臨中醫師表示，痛風在發作初期，關節開始出現紅腫熱痛時，以中醫的證型多屬濕熱痹阻經脈的熱痹，熱痺是指風溼熱壅阻於經絡或因臟腑失衡，導致內有痰濕蘊熱，氣血瘀阻，引起肢體關節處出現紅腫痛、屈伸不利等症狀。一般會先給予「清熱解毒」、「利濕通淋」的中藥，緩解發炎症狀和增加尿酸排出，輔以針灸，選擇能促進體內濕熱代謝的穴位（如脾經、腎經等），針刺局部促進血液循環，達到通絡止痛的效果。

對於曾經發作過痛風、現處於緩解期的病人，或是尚未發作過，但在血液檢查中發現尿酸濃度過高（每100毫升血液中的尿酸濃度＞6.8或＞7.0 毫克（mg/dL）的族群），此時首要任務是找出引發高尿酸的原因，藉由調整飲食習慣、增加水分攝取、運動等生活型態的改變，有機會讓血中尿酸濃度回到正常值。

孫毓臨中醫師表示，以中醫的角度而言，高嘌呤食物多屬肥甘厚味，容易引起脾胃功能負擔，消化功能受到影響，造成這些食物殘渣化為濕濁瘀阻於體內流注於關節，整體氣、血、津液循環受到影響，進而影響到其他臟腑，當腎臟回收水分與排濁功能變差，血中尿酸就容易升高。因此會著重於「調理脾胃」與「固腎利濕」，依照每個人的體質狀態做調整，平衡五臟，讓食物營養能有效被轉化運用，代謝廢物隨著循環排出體外。

▲天氣再冷，水分的補充不能少。（示意圖／免費圖庫pixabay）

痛風的日常照護原則

1.維持標準體重及規律運動：

痛風或高尿酸血症的人，經常合併有代謝症候群（高血壓、高血糖、高血脂）、腎臟疾病、心血管疾病，因此宜維持標準體重、規律運動以改善循環、強健心血管功能，並定期追蹤血液生化數值。

2.適量水分補充：

研究顯示，水分缺乏不足時可能誘發痛風的發作，且在適當和適量的補充水分後3～4天，血尿酸值常可回復到正常值。每日飲水量維持在2000c.c.以上，幫助身體排泄尿酸。

痛風的飲食宜忌

1.應避免飲用酒精及含果糖飲料：

酒精及含果糖飲料在體內會代謝為乳酸，影響尿酸排泄，也會加速尿酸的形成，尤其是啤酒最容易導致痛風發作。咖啡及茶則無限制。

2 避免食用過多高嘌呤、高脂肪類食物：

高脂肪食物會抑制尿酸排泄，在急性痛風發作期需避免大量食用。

【不宜食用】

高嘌呤食物：紅肉、內臟，海鮮類（海參、海蜇皮除外）、曬乾香菇、紫菜

高脂肪類食物

啤酒及含果糖飲料

【建議食用／無風險食物】

一般蔬果

五穀根莖類

茶、咖啡：無風險。

牛奶、優格：牛奶可以降低痛風的發生率。

豆類製品：現研究已證實黃豆類製品對血中尿酸並無太大影響，甚至能降低痛風發生率。

本文經授權轉自：華人健康網《冬天痛風容易發作，3大類食物是禍首！中醫師揭：遠離痛風的飲食宜忌》

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