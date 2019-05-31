沒小三介入也會分手！感情「6殺手」慘中招...你也愛查勤？

▲分手失戀的理由百百種，僅記6個殺手，下次別落入陷阱中。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

生活中心／綜合報導、影／播吧

「為什麼會分手？我到底做錯什麼？」感情只要一方不愛了，再多的疑問也無法解答！戀愛達人Tim嫂（Shell沛）特別歸納出常見的6點原因，可能是造成相愛的兩人，逐漸分崩離析的兇手，失戀再苦，也要注意下一段情感別再重蹈覆轍囉！

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Tim嫂指出，撇除了小三介入的因素外，有6點很容易會成為愛情殺手：

1.疑神疑鬼、信任感破碎

特別是另一半工作不穩定、時間不單純是朝九晚五，而是工時長、時常不在台灣，就很容易會面臨對方瘋狂的查勤，比如遭到一連串的逼問轟炸「你在哪？」、「你在幹嘛？」、「你跟誰出去？」都只是基本盤，甚至還會要求你拿出證據「拍照給我看。」、「定位給我看。」，還能義正嚴詞說「我是怕你遇到危險的事情，這樣我才知道你在哪。」種種行為都讓人無法招架。

2.一昧的給對方「他不需要、不想要的東西」

Tim嫂舉例，當時她擔心Tim的工作忙碌，時常忘了吃東西，便交待助理幫Tim買早餐，並指名要「薯餅蛋餅」，不料Tim吃了兩天之後受不了，詢問「可不可以換個口味？」Tim嫂這才恍然大悟，愛吃薯餅的Tim，不見得也愛吃薯餅蛋餅。在愛情中，是否也常常在無意中塞給對方，他不見得需要的東西，甚至還埋怨著對方不領情、不回饋、不付出...可就冤枉大了。

▲男生常會上下班接送表達自己的愛，但並非另一半都有這樣的需求。（圖／免費圖庫pakutaso）

3.什麼都不溝通都要用吵的

男女朋友難免遇到爭執、誤會，如果一味的希望對方「猜出心意」，怎麼問都死不說，要不然就回一句「你自己好好想一想啊！」不但無助於解決問題，還會讓人滿臉黑人問號？Tim嫂表示，每個人的地雷點不同，不好好溝通、不講開，難不成要逼對方「觀落陰」？

4.過度依賴對方，給對方無比壓力

彷彿沒有對方，就會失去自理能力，這一類的伴侶也會讓人身心憔悴，什麼都要人陪。Tim嫂分享，女生常覺得這樣是一種撒嬌的方式，但無形中也將對方黏到窒息。當時她在大學時期的男友，就對她說了一句「你好像沒有我不行欸！」，激起自己要立志成為獨立的女人。

▲過度的黏膩，反而會讓彼此的摩擦更劇烈。（圖／翻攝自pixabay）



5.不懂撒嬌，過度的挑剔

比如你在節日送另一半禮物，對方卻挑三揀四，嫌棄「不喜歡、價錢太貴了吧、根本不需要」這般赤裸裸的潑冷水，無視對方的心意，而是要符合自己想要的結果，甚至生氣起來毫不給面子，女生怎麼撒嬌都沒用，長期下來完全沒有情趣潤滑的機會，感情很快就會凋零。

6.把對方寵上天

Tim嫂指出，想要彼此互相善待是ok的，但不要過去寵愛，例如幫對方擦餐具、剝蝦完、夾菜、餵他吃飯，搞的好像對方失去自理能力，還當做是愛妻、愛夫的表現，小心對方寵上天，就跑到你頭上撒尿，甚至得寸進尺的索取更多的付出，讓你荷包、身心越來越乾癟。